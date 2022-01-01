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Набор сверл Metabo 627097000, HSS-G, 1-10 мм, 19 штук
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Универсальные сверла
    Набор сверл Metabo 627097000, HSS-G, 1-10 мм, 19 штук
    Арт. 9013635115
    Набор сверл Metabo 627097000, HSS-G, 1-10 мм, 19 штук

      Набор сверл Metabo 627097000, HSS-G, 1-10 мм, 19 штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013635115

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Количество предметов, шт
      		19
      Диаметр, мм
      		1, 10
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор сверл HSS-G Metabo 627097000 предназначен для выполнения сквозных и глухих отверстий в легированной и нелегированной стали, сером чугуне, металлокерамическом сплаве на основе железа, ковком чугуне, цветном металле. Сверла изготовлены из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Угол режущей части 135 градусов. Набор состоит из 19 сверл с цилиндрическим хвостовиком. Работают в правом направлении. При работе рекомендуется использовать смазку.

        Комплектация:

        19 шт.: 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5; 9; 9.5; 10 мм;