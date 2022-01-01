Набор сверл Metabo 627097000, HSS-G, 1-10 мм, 19 штук

Описание:

Набор сверл HSS-G Metabo 627097000 предназначен для выполнения сквозных и глухих отверстий в легированной и нелегированной стали, сером чугуне, металлокерамическом сплаве на основе железа, ковком чугуне, цветном металле. Сверла изготовлены из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Угол режущей части 135 градусов. Набор состоит из 19 сверл с цилиндрическим хвостовиком. Работают в правом направлении. При работе рекомендуется использовать смазку.

Комплектация:

19 шт.: 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5; 9; 9.5; 10 мм;