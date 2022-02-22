Преимущества

Высокая энергия удара

Двойная защитная изоляция

Фиксация выключателя

Низкий уровень вибрации и шума

Малый вес

Отбойный молоток Makita HM 1304 имеет высокую энергию удара - 27.5 Дж, используется для вскрытия дорожных покрытий, разрушения фундамента, стен из кирпича и бетона. Менее утомительная работа оператора обеспечена низким уровнем вибрации и шума. Предусмотрена фиксация выключателя - для долгой непрерывной работы. Двойная защитная изоляция - для возможности подключения инструмента к незаземленным источникам тока.