Отбойный молоток Makita HM 1304
Арт. X1350185
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|15
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Напряжение сети, В
|220, 230
- Отбойный молоток Makita HM 1304 имеет высокую энергию удара - 27.5 Дж, используется для вскрытия дорожных покрытий, разрушения фундамента, стен из кирпича и бетона. Менее утомительная работа оператора обеспечена низким уровнем вибрации и шума. Предусмотрена фиксация выключателя - для долгой непрерывной работы. Двойная защитная изоляция - для возможности подключения инструмента к незаземленным источникам тока.
Преимущества
- Высокая энергия удара
- Двойная защитная изоляция
- Фиксация выключателя
- Низкий уровень вибрации и шума
- Малый вес