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Отбойный молоток Makita HM 1304
4.4
5
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Отбойные молотки с шестигранным патроном
    Отбойный молоток Makita HM 1304
    Арт. X1350185
    4.4
    5
    Отбойный молоток Makita HM 1304

      Отбойный молоток Makita HM 1304

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1350185
      4.4
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		15
      Напряжение сети, В
      		220, 230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Отбойный молоток Makita HM 1304 имеет высокую энергию удара - 27.5 Дж, используется для вскрытия дорожных покрытий, разрушения фундамента, стен из кирпича и бетона. Менее утомительная работа оператора обеспечена низким уровнем вибрации и шума. Предусмотрена фиксация выключателя - для долгой непрерывной работы. Двойная защитная изоляция - для возможности подключения инструмента к незаземленным источникам тока.

        Преимущества

        • Высокая энергия удара
        • Двойная защитная изоляция
        • Фиксация выключателя
        • Низкий уровень вибрации и шума
        • Малый вес