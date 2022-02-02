Отбойный молоток Makita HM1307C
Арт. X13501121
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|15.3
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Напряжение сети, В
|220
- Отбойный молоток Makita HM1307C предназначен для разрушения бетонных и кирпичных стен, фундамента, вскрытия дорожного полотна и демонтажа твердых покрытий. Электронная регулировка частоты ударов - для работы с материалами различной твердости, двойная защитная изоляция - для подключения инструмента к незаземленным источникам тока. Специальный резервуар для смазки требует заправки раз в полгода. Зубило и смазку необходимо приобретать отдельно.
Преимущества
- Малый уровень вибрации и шума
- Небольшой вес
- Большая энергия удара 25.5 Дж
- Резервуар для смазки
- Плавный запуск
- Кейс - для удобной переноски
- Электронная регулировка частоты ударов
- Выключатель в виде ползунка
- Автоматическое отключение угольных щеток при их износе