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Отбойный молоток Makita HM1307C
5.0
2
Найти аналог
Отбойные молотки с шестигранным патроном
    Отбойный молоток Makita HM1307C
    Арт. X13501121
    5.0
    2
    Отбойный молоток Makita HM1307C
    Отбойный молоток Makita HM1307C
    Отбойный молоток Makita HM1307C
    Отбойный молоток Makita HM1307C
    Отбойный молоток Makita HM1307C
    Отбойный молоток Makita HM1307C
      Отбойный молоток Makita HM1307C
      Отбойный молоток Makita HM1307C
      Отбойный молоток Makita HM1307C
      Отбойный молоток Makita HM1307C
      Отбойный молоток Makita HM1307C
      Отбойный молоток Makita HM1307C

      Отбойный молоток Makita HM1307C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13501121
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		15.3
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отбойный молоток Makita HM1307C предназначен для разрушения бетонных и кирпичных стен, фундамента, вскрытия дорожного полотна и демонтажа твердых покрытий. Электронная регулировка частоты ударов  - для  работы с материалами различной твердости, двойная защитная изоляция - для подключения инструмента к незаземленным источникам тока. Специальный резервуар для смазки требует заправки раз в полгода. Зубило и смазку необходимо приобретать отдельно.

        Преимущества

        • Малый уровень вибрации и шума
        • Небольшой вес
        • Большая энергия удара 25.5 Дж
        • Резервуар для смазки
        • Плавный запуск
        • Кейс - для удобной переноски
        • Электронная регулировка частоты ударов
        • Выключатель в виде ползунка
        • Автоматическое отключение угольных щеток при их износе