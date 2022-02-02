Преимущества

Малый уровень вибрации и шума

Небольшой вес

Большая энергия удара 25.5 Дж

Резервуар для смазки

Плавный запуск

Кейс - для удобной переноски

Электронная регулировка частоты ударов

Выключатель в виде ползунка

Автоматическое отключение угольных щеток при их износе

Отбойный молоток Makita HM1307C предназначен для разрушения бетонных и кирпичных стен, фундамента, вскрытия дорожного полотна и демонтажа твердых покрытий. Электронная регулировка частоты ударов - для работы с материалами различной твердости, двойная защитная изоляция - для подключения инструмента к незаземленным источникам тока. Специальный резервуар для смазки требует заправки раз в полгода. Зубило и смазку необходимо приобретать отдельно.