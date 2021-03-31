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Бензиновый триммер P.I.T. Стандарт P75103 А
3.5
2
7 580 ₽
Бензиновые триммеры
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер P.I.T. Стандарт P75103 А
Арт. О00000026731
3.5
2
Бензиновый триммер P.I.T. Стандарт P75103 А
  • Персональная скидка

Бензиновый триммер P.I.T. Стандарт P75103 А

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7 580 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026731
3.5
2

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Режущий элемент
леска, нож
Вес, кг
8.4
Мощность, л.с.
2.8
Ширина скашивания леской, см
44
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 580 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензотриммер P.I.T. Стандарт P75103 А используется для подрезания травы на приусадебном участке. Велосипедная рукоять и наплечный ремень снижает нагрузку на руки оператора. Разъемная штанга экономит место при хранении. От летящих камней и травы защищает кожух

    Преимущества

    • Велосипедная рукоять распределяет нагрузку на руки
    • Наплечный ремень упрощает работу оператора
    • Небольшой вес P.I.T. Стандарт P75103 А сохраняет силы
    • Разъемная штанга экономит место при хранении
    • Защитный кожух ограждает от летящих камней и грязи
    • Резка ножом или диском для разных задач