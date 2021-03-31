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Бензиновый триммер P.I.T. Стандарт P75103 А
Арт. О00000026731
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|8.4
|
Мощность, л.с.
|2.8
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Ширина скашивания леской, см
|44
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- Бензотриммер P.I.T. Стандарт P75103 А используется для подрезания травы на приусадебном участке. Велосипедная рукоять и наплечный ремень снижает нагрузку на руки оператора. Разъемная штанга экономит место при хранении. От летящих камней и травы защищает кожух
Преимущества
- Велосипедная рукоять распределяет нагрузку на руки
- Наплечный ремень упрощает работу оператора
- Небольшой вес P.I.T. Стандарт P75103 А сохраняет силы
- Разъемная штанга экономит место при хранении
- Защитный кожух ограждает от летящих камней и грязи
- Резка ножом или диском для разных задач