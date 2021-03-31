Бензиновый триммер P.I.T. Стандарт P75103 А

Преимущества

Велосипедная рукоять распределяет нагрузку на руки

Наплечный ремень упрощает работу оператора

Небольшой вес P.I.T. Стандарт P75103 А сохраняет силы

Разъемная штанга экономит место при хранении

Защитный кожух ограждает от летящих камней и грязи

Резка ножом или диском для разных задач

Бензотриммер P.I.T. Стандарт P75103 А используется для подрезания травы на приусадебном участке. Велосипедная рукоять и наплечный ремень снижает нагрузку на руки оператора. Разъемная штанга экономит место при хранении. От летящих камней и травы защищает кожух