Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж

Преимущества

Ограничитель сверления на корпусе облегчает получение отверстий одинаковой глубины

Профессиональный патрон SDS-max выдерживает высокие нагрузки и обеспечивает надежную фиксацию оснастки

Предохранительная муфта исключает вращение патрона в случае заклинивания оснастки, что обеспечивает безопасность оператора

Медная обмотка двигателя и прочный материал корпуса обеспечивают долгий срок службы

Предусмотрена клавиша фиксации кнопки пуска для исключения случайного переключения режимов

Двойная антивибрационная система обеспечивает комфортную работу

Для удобства работы в труднодоступных местах предусмотрена боковая рукоятка с возможностью поворота на 360° и система Vario lock для смены положения оснастки

Имеет индикатор включения, который снижает риск случайного запуска для безопасности пользователя

Благодаря быстрому доступу к щеткам легко производить техническое обслуживание

Сетевой кабель 3 м с резиновой изоляцией позволяет работать при низкой температуре и обеспечивает увеличение рабочей зоны

Класс защиты II - наличие двойной изоляции токопроводящих элементов

Расширенная комплектация включает в себя набор оснасток, смазку и кейс для удобства транспортировки

Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620 подходит для выполнения профессиональных работ на строительных объектах, на даче или дома. Перфоратор эффективно справляется с бурением глубоких и больших отверстий в твердых материалах: бетон, камень, кирпич. Благодаря функциональному тумблеру легко переключать режимы: долбление, сверление с ударом.