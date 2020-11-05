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Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж
    Арт. О00000033088
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж
    Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж
    Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж
    Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж
    Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж
    Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж
    Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж
    Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж
    Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж
    Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж
    Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж
    Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж
      Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж
      Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж
      Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж
      Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж
      Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж
      Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж
      Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж
      Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж
      Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж
      Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж
      Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж
      Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж

      Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033088
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		6.6
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор SDS-Max  Denzel RHV-1050-38-max 26620 подходит для выполнения профессиональных работ на строительных объектах, на даче или дома. Перфоратор эффективно справляется с бурением глубоких и больших отверстий в твердых материалах: бетон, камень, кирпич. Благодаря функциональному тумблеру легко переключать режимы: долбление, сверление с ударом.

        Преимущества

        • Ограничитель сверления на корпусе облегчает получение отверстий одинаковой глубины
        • Профессиональный патрон SDS-max выдерживает высокие нагрузки и обеспечивает надежную фиксацию оснастки
        • Предохранительная муфта исключает вращение патрона в случае заклинивания оснастки, что обеспечивает безопасность оператора
        • Медная обмотка двигателя и прочный материал корпуса обеспечивают долгий срок службы
        • Предусмотрена клавиша фиксации кнопки пуска для исключения случайного переключения режимов
        • Двойная антивибрационная система обеспечивает комфортную работу
        • Для удобства работы в труднодоступных местах предусмотрена боковая рукоятка с возможностью поворота на 360° и система Vario lock для смены положения оснастки
        • Имеет индикатор включения, который снижает риск случайного запуска для безопасности пользователя
        • Благодаря быстрому доступу к щеткам легко производить техническое обслуживание
        • Сетевой кабель 3 м с резиновой изоляцией позволяет работать при низкой температуре и обеспечивает увеличение рабочей зоны
        • Класс защиты II - наличие двойной изоляции токопроводящих элементов
        • Расширенная комплектация включает в себя набор оснасток, смазку и кейс для удобства транспортировки