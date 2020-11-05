Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж
Арт. О00000033088
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|6.6
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор SDS-Max Denzel RHV-1050-38-max 26620 подходит для выполнения профессиональных работ на строительных объектах, на даче или дома. Перфоратор эффективно справляется с бурением глубоких и больших отверстий в твердых материалах: бетон, камень, кирпич. Благодаря функциональному тумблеру легко переключать режимы: долбление, сверление с ударом.
Преимущества
- Ограничитель сверления на корпусе облегчает получение отверстий одинаковой глубины
- Профессиональный патрон SDS-max выдерживает высокие нагрузки и обеспечивает надежную фиксацию оснастки
- Предохранительная муфта исключает вращение патрона в случае заклинивания оснастки, что обеспечивает безопасность оператора
- Медная обмотка двигателя и прочный материал корпуса обеспечивают долгий срок службы
- Предусмотрена клавиша фиксации кнопки пуска для исключения случайного переключения режимов
- Двойная антивибрационная система обеспечивает комфортную работу
- Для удобства работы в труднодоступных местах предусмотрена боковая рукоятка с возможностью поворота на 360° и система Vario lock для смены положения оснастки
- Имеет индикатор включения, который снижает риск случайного запуска для безопасности пользователя
- Благодаря быстрому доступу к щеткам легко производить техническое обслуживание
- Сетевой кабель 3 м с резиновой изоляцией позволяет работать при низкой температуре и обеспечивает увеличение рабочей зоны
- Класс защиты II - наличие двойной изоляции токопроводящих элементов
- Расширенная комплектация включает в себя набор оснасток, смазку и кейс для удобства транспортировки