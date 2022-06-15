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Циркулярная пила Redverg Basic CS65
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Redverg Basic CS65
    Арт. О00000007415
    5.0
    1
    Циркулярная пила Redverg Basic CS65
    Циркулярная пила Redverg Basic CS65
    Циркулярная пила Redverg Basic CS65
      Циркулярная пила Redverg Basic CS65
      Циркулярная пила Redverg Basic CS65
      Циркулярная пила Redverg Basic CS65

      Циркулярная пила Redverg Basic CS65

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000007415
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Мощность, Вт
      		1300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Циркулярная пила Redverg Basic CS65 6621690 предназначена для распила древесины, ДСП, МДФ и алюминия.
        Мощный двигатель обеспечивает качественную и быструю работу.
        Хороший обзор линии реза возможен благодаря платформе из штампованной стали.
        Возможность подключения пылесоса позволяет оставлять рабочее пространство и вдыхаемый воздух чистым.

        Преимущества

        • Небольшой вес - REDVERG Basic CS65 6621690 удобна при эксплуатации и транспортировке
        • Мощный двигатель позволяет решать любые бытовые задачи и распиливать заготовки толщиной до 65 мм
        • Платформа из штампованной стали обеспечивает хороший обзор рабочей поверхности
        • Разъем для пылеудаления делает возможным подключение пылесоса для чистоты пространства
        • Работает от сети 220 В