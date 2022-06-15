Циркулярная пила Redverg Basic CS65
Арт. О00000007415
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|1300
- Циркулярная пила Redverg Basic CS65 6621690 предназначена для распила древесины, ДСП, МДФ и алюминия.
Мощный двигатель обеспечивает качественную и быструю работу.
Хороший обзор линии реза возможен благодаря платформе из штампованной стали.
Возможность подключения пылесоса позволяет оставлять рабочее пространство и вдыхаемый воздух чистым.
Преимущества
- Небольшой вес - REDVERG Basic CS65 6621690 удобна при эксплуатации и транспортировке
- Мощный двигатель позволяет решать любые бытовые задачи и распиливать заготовки толщиной до 65 мм
- Платформа из штампованной стали обеспечивает хороший обзор рабочей поверхности
- Разъем для пылеудаления делает возможным подключение пылесоса для чистоты пространства
- Работает от сети 220 В