Преимущества

Небольшой вес - REDVERG Basic CS65 6621690 удобна при эксплуатации и транспортировке

Мощный двигатель позволяет решать любые бытовые задачи и распиливать заготовки толщиной до 65 мм

Платформа из штампованной стали обеспечивает хороший обзор рабочей поверхности

Разъем для пылеудаления делает возможным подключение пылесоса для чистоты пространства

Работает от сети 220 В

Циркулярная пила Redverg Basic CS65 6621690 предназначена для распила древесины, ДСП, МДФ и алюминия.Мощный двигатель обеспечивает качественную и быструю работу.Хороший обзор линии реза возможен благодаря платформе из штампованной стали.Возможность подключения пылесоса позволяет оставлять рабочее пространство и вдыхаемый воздух чистым.