Строительная циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910ST - это профессиональный инструмент для работы с заготовками из древесины. Благодаря небольшому весу, малым габаритам и простоте установки модель широко используется на небольших деревообрабатывающих предприятиях. Пильный диск имеет возможность наклона, что позволяет производить распиловку заготовок под углом от 0 до 47 градусов. Для точности в работе предусматривается транспортирная разметка. Складные опоры облегчают транспортировку агрегата. Опилки удаляются как сверху, так и снизу пильного диска, что значительно увеличивает эффективность пылеотведения от рабочей зоны. Для безопасности оператора агрегат оснащается системой быстрой остановки двигателя.

Преимущества

Большая глубина распила

Мощный двигатель

Опционально - возможность расширить стол вставкой 800х550 мм

Удобный длинный упор

Система быстрого торможения двигателя

Рабочий стол из листовой стали толщиной 2 мм

Потребляемая мощность - 3.1 кВт

Выходная мощность - 2 кВт

Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа (опция) - 310 (860) мм

Внимание! Модель поставляется без сетевого провода и бокового правого расширения.

