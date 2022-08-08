Строительная циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910ST
Арт. ОТХ00020
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Вес, кг
|69
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Функции
|тормоз двигателя
- Строительная циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910ST - это профессиональный инструмент для работы с заготовками из древесины. Благодаря небольшому весу, малым габаритам и простоте установки модель широко используется на небольших деревообрабатывающих предприятиях. Пильный диск имеет возможность наклона, что позволяет производить распиловку заготовок под углом от 0 до 47 градусов. Для точности в работе предусматривается транспортирная разметка. Складные опоры облегчают транспортировку агрегата. Опилки удаляются как сверху, так и снизу пильного диска, что значительно увеличивает эффективность пылеотведения от рабочей зоны. Для безопасности оператора агрегат оснащается системой быстрой остановки двигателя.
Преимущества
- Большая глубина распила
- Мощный двигатель
- Опционально - возможность расширить стол вставкой 800х550 мм
- Удобный длинный упор
- Система быстрого торможения двигателя
- Рабочий стол из листовой стали толщиной 2 мм
- Потребляемая мощность - 3.1 кВт
- Выходная мощность - 2 кВт
- Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа (опция) - 310 (860) мм
Внимание! Модель поставляется без сетевого провода и бокового правого расширения.