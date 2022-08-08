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Строительная циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910ST
5.0
1
Найти аналог
Циркулярные пилы
    Строительная циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910ST
    Арт. ОТХ00020
    5.0
    1
    Строительная циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910ST
    Строительная циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910ST
    Строительная циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910ST
      Строительная циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910ST
      Строительная циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910ST
      Строительная циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910ST

      Строительная циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910ST

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. ОТХ00020
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Вес, кг
      		69
      Функции
      		тормоз двигателя
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Строительная циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910ST - это профессиональный инструмент для работы с заготовками из древесины. Благодаря небольшому весу, малым габаритам и простоте установки модель широко используется на небольших деревообрабатывающих предприятиях. Пильный диск имеет возможность наклона, что позволяет производить распиловку заготовок под углом от 0 до 47 градусов. Для точности в работе предусматривается транспортирная разметка. Складные опоры облегчают транспортировку агрегата. Опилки удаляются как сверху, так и снизу пильного диска, что значительно увеличивает эффективность пылеотведения от рабочей зоны. Для безопасности оператора агрегат оснащается системой быстрой остановки двигателя.

        Преимущества

        • Большая глубина распила
        • Мощный двигатель
        • Опционально - возможность расширить стол вставкой 800х550 мм
        • Удобный длинный упор
        • Система быстрого торможения двигателя
        • Рабочий стол из листовой стали толщиной 2 мм
        • Потребляемая мощность - 3.1 кВт
        • Выходная мощность - 2 кВт
        • Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа (опция) - 310 (860) мм

        Внимание! Модель поставляется без сетевого провода и бокового правого расширения.