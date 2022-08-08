Пила ленточная Энкор Корвет-430

Преимущества

Мощный коллекторный электродвигатель

Надежная зубчатая передача

Фиксированные углы пиления: 90, 15, 22.30, 30, 45 градусов

Перемещение режущей головки по направляющей в плоскости вращения диска по двум направляющим с применением подшипников качения

Лазерный указатель для точных пропилов

Простая и надежная конструкция установки положения поворотного стола и пильной головки посредством фиксирующих винтов

Блокировка шпинделя для безопасной замены диска

Тормоз электродвигателя для быстрой остановки электродвигателя

Возможность работы с пылесосом

Фиксация пилы в нижнем положении для транспортировки

Диаметр патрубка для пылесборника - 37.5 мм

Диаметр шпинделя - 16 мм

Торцовочная пила Энкор Корвет-4-430 90041 предназначена для распиловки заготовок из древесины. При установке специальной оснастки модель также может работать с ламинатом, алюминиевым профилем и прочими подобными материалами. Для быстрой и безопасной замены пильных дисков предусмотрена возможность блокировки шпинделя. Также стоит отметить наличие лазера, который способствует выполнению максимально точных резов.