Пила ленточная Энкор Корвет-430
Арт. Х14517
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал обработки
|дерево
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Вес, кг
|20
- Торцовочная пила Энкор Корвет-4-430 90041 предназначена для распиловки заготовок из древесины. При установке специальной оснастки модель также может работать с ламинатом, алюминиевым профилем и прочими подобными материалами. Для быстрой и безопасной замены пильных дисков предусмотрена возможность блокировки шпинделя. Также стоит отметить наличие лазера, который способствует выполнению максимально точных резов.
Преимущества
- Мощный коллекторный электродвигатель
- Надежная зубчатая передача
- Фиксированные углы пиления: 90, 15, 22.30, 30, 45 градусов
- Перемещение режущей головки по направляющей в плоскости вращения диска по двум направляющим с применением подшипников качения
- Лазерный указатель для точных пропилов
- Простая и надежная конструкция установки положения поворотного стола и пильной головки посредством фиксирующих винтов
- Блокировка шпинделя для безопасной замены диска
- Тормоз электродвигателя для быстрой остановки электродвигателя
- Возможность работы с пылесосом
- Фиксация пилы в нижнем положении для транспортировки
- Диаметр патрубка для пылесборника - 37.5 мм
- Диаметр шпинделя - 16 мм