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Пила ленточная Энкор Корвет-430
5.0
1
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Монтажные пилы
    Пила ленточная Энкор Корвет-430
    Арт. Х14517
    5.0
    1
    Пила ленточная Энкор Корвет-430

      Пила ленточная Энкор Корвет-430

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х14517
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал обработки
      		дерево
      Вес, кг
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Торцовочная пила Энкор Корвет-4-430 90041 предназначена для распиловки заготовок из древесины. При установке специальной оснастки модель также может работать с ламинатом, алюминиевым профилем и прочими подобными материалами. Для быстрой и безопасной замены пильных дисков предусмотрена возможность блокировки шпинделя. Также стоит отметить наличие лазера, который способствует выполнению максимально точных резов.

        Преимущества

        • Мощный коллекторный электродвигатель
        • Надежная зубчатая передача
        • Фиксированные углы пиления: 90, 15, 22.30, 30, 45 градусов
        • Перемещение режущей головки по направляющей в плоскости вращения диска по двум направляющим с применением подшипников качения
        • Лазерный указатель для точных пропилов
        • Простая и надежная конструкция установки положения поворотного стола и пильной головки посредством фиксирующих винтов
        • Блокировка шпинделя для безопасной замены диска
        • Тормоз электродвигателя для быстрой остановки электродвигателя
        • Возможность работы с пылесосом
        • Фиксация пилы в нижнем положении для транспортировки
        • Диаметр патрубка для пылесборника - 37.5 мм
        • Диаметр шпинделя - 16 мм