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Пила Makita CC 300 DWE алмазная
4.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные циркулярные пилы
    Пила Makita CC 300 DWE алмазная
    Арт. Х1271594
    4.0
    1
    Пила Makita CC 300 DWE алмазная

      Пила Makita CC 300 DWE алмазная

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1271594
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		1.7
      Упаковка
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Аккумуляторная алмазная пила Makita CC300DWE - инструмент профессионального класса, который используется для распила твердых материалов, в частности для влажной резки бетона. В комплекте поставляется емкость для воды, которая охлаждает диск при нагреве и  ограничивает количество пыли при эксплуатации. Новый инновационный литий-ионный аккумулятор гарантирует длительную работу в местах с ограниченным доступом к электричеству. Алмазный диск при большом объеме работы не теряет глубины резки, сохраняет диаметр круга и не уменьшает линейную скорость.

        Преимущества

        • Алмазный диск эффективен для работы с твердыми металлами
        • Компактность (общая длина всего 300 мм) обеспечивает удобное хранение и транспортировку
        • Возможность работать под углом до 45 градусов
        • Объём ёмкости для воды 0.5 л
        • Опорная подошва предусмотрена для удобного ведения инструмента по обрабатываемой поверхности
        • Регулировка глубины для оптимального реза