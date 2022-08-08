Пила Makita CC 300 DWE алмазная

Аккумуляторная алмазная пила Makita CC300DWE - инструмент профессионального класса, который используется для распила твердых материалов, в частности для влажной резки бетона. В комплекте поставляется емкость для воды, которая охлаждает диск при нагреве и ограничивает количество пыли при эксплуатации. Новый инновационный литий-ионный аккумулятор гарантирует длительную работу в местах с ограниченным доступом к электричеству. Алмазный диск при большом объеме работы не теряет глубины резки, сохраняет диаметр круга и не уменьшает линейную скорость.

Преимущества