Пила Makita CC 300 DWE алмазная
Арт. Х1271594
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|1.7
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Упаковка
|коробка
Аккумуляторная алмазная пила Makita CC300DWE - инструмент профессионального класса, который используется для распила твердых материалов, в частности для влажной резки бетона. В комплекте поставляется емкость для воды, которая охлаждает диск при нагреве и ограничивает количество пыли при эксплуатации. Новый инновационный литий-ионный аккумулятор гарантирует длительную работу в местах с ограниченным доступом к электричеству. Алмазный диск при большом объеме работы не теряет глубины резки, сохраняет диаметр круга и не уменьшает линейную скорость.
Преимущества
- Алмазный диск эффективен для работы с твердыми металлами
- Компактность (общая длина всего 300 мм) обеспечивает удобное хранение и транспортировку
- Возможность работать под углом до 45 градусов
- Объём ёмкости для воды 0.5 л
- Опорная подошва предусмотрена для удобного ведения инструмента по обрабатываемой поверхности
- Регулировка глубины для оптимального реза