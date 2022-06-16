Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 BIG FOOT 70/5/13
5.0
2
71 290 ₽
Мотоблоки
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 BIG FOOT 70/5/13
    Арт. О00000013120
    5.0
    2
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 BIG FOOT 70/5/13
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 BIG FOOT 70/5/13
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 BIG FOOT 70/5/13
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 BIG FOOT 70/5/13
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 BIG FOOT 70/5/13
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 BIG FOOT 70/5/13
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 BIG FOOT 70/5/13
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 BIG FOOT 70/5/13
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 BIG FOOT 70/5/13
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 BIG FOOT 70/5/13
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 BIG FOOT 70/5/13
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 BIG FOOT 70/5/13
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 BIG FOOT 70/5/13
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 BIG FOOT 70/5/13
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 BIG FOOT 70/5/13
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 BIG FOOT 70/5/13
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 BIG FOOT 70/5/13
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 BIG FOOT 70/5/13
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 BIG FOOT 70/5/13
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 BIG FOOT 70/5/13
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 BIG FOOT 70/5/13
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 BIG FOOT 70/5/13
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 BIG FOOT 70/5/13
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 BIG FOOT 70/5/13
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 BIG FOOT 70/5/13
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 BIG FOOT 70/5/13

      Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 BIG FOOT 70/5/13

      71 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      Арт. О00000013120
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      71 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000М BIG FOOT 70/5/13 подходит для выполнения сельскохозяйственных работ на частных участках.
        Резиновые накладки на рукоятках гарантируют удобное удержание агрегата без скольжения руки. Удобная система управления. Все переключатели находятся на ручках агрегата для удобства оператора. Безопасность. Металлический щиток предотвращает попадание земли на двигатель и пользователя.

        Преимущества

        • Самоходная модель
        • Возможность регулировки глубины и ширины обработки
        • Элементы управления расположены на рукоятках
        • Возможность установить большие колеса диаметром 19" для лучшей проходимости
        • Двигатель мощностью 8 л.с. подходит для обработки почв любого характера, включая целинную
        • Возможность простой разборки культиватора обеспечивает удобство при транспортировке и хранении
        • Большая ширина обработки - эффективная и быстрая работа
        • Наличие задней скорости облегчает освобождение культиватора при его застревании
        • Установлена защита двигателя от низкого уровня масла
        • Возможность подключения дополнительного навесного оборудования - широкий диапазон выполняемых задач