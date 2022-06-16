Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000М 70/5/9
Арт. О00000012955
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
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- Персональная скидка
- Сельскохозяйственная машина Huter MK-11000М используется для обработки почвы - рыхления, боронования, выравнивания, прополки и других работ на приусадебных, огородных и садовых участках. Агрегат имеет бензиновый двигатель мощностью 11 лошадиных сил и три передачи, две вперед и одну назад. Для удобства оператора все переключатели находятся на ручках агрегата, а резиновые накладки обеспечивают удобное удержание. Металлический щиток предотвращает попадание грунта на оператора и двигатель. Ширина обработки 115 сантиметров вместе с топливным баком в 6 литров позволяют обрабатывать большие территории без дозаправки.
Преимущества
- Большая ширина обработки - 115 сантиметров
- Двигатель мощностью 11 л.с. подходит для обработки почв любого характера, включая целинную
- Защита двигателя от низкого уровня масла
- Наличие задней скорости облегчает освобождение культиватора при его застревании
- Регулируемый сошник дает возможность подобрать глубину культивации
- Элементы управления расположены на рукоятках для удобства использования
- Возможность подключения дополнительного навесного оборудования