Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000М 70/5/9

Преимущества

Большая ширина обработки - 115 сантиметров

Двигатель мощностью 11 л.с. подходит для обработки почв любого характера, включая целинную

Защита двигателя от низкого уровня масла

Наличие задней скорости облегчает освобождение культиватора при его застревании

Регулируемый сошник дает возможность подобрать глубину культивации

Элементы управления расположены на рукоятках для удобства использования

Возможность подключения дополнительного навесного оборудования

Сельскохозяйственная машина Huter MK-11000М используется для обработки почвы - рыхления, боронования, выравнивания, прополки и других работ на приусадебных, огородных и садовых участках. Агрегат имеет бензиновый двигатель мощностью 11 лошадиных сил и три передачи, две вперед и одну назад. Для удобства оператора все переключатели находятся на ручках агрегата, а резиновые накладки обеспечивают удобное удержание. Металлический щиток предотвращает попадание грунта на оператора и двигатель. Ширина обработки 115 сантиметров вместе с топливным баком в 6 литров позволяют обрабатывать большие территории без дозаправки.