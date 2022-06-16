Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000М 70/5/9
4.5
2
52 390 ₽
Мотоблоки
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000М 70/5/9
    Арт. О00000012955
    4.5
    2
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000М 70/5/9
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000М 70/5/9
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000М 70/5/9
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000М 70/5/9
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000М 70/5/9
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000М 70/5/9
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000М 70/5/9
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000М 70/5/9
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000М 70/5/9
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000М 70/5/9
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000М 70/5/9
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000М 70/5/9
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000М 70/5/9
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000М 70/5/9
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000М 70/5/9
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000М 70/5/9
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000М 70/5/9
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000М 70/5/9
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000М 70/5/9
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000М 70/5/9
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000М 70/5/9
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000М 70/5/9

      Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000М 70/5/9

      52 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 568 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Арт. О00000012955
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      52 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 568 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно

      С этим товаром смотрят

      Масло минеральное Patriot Supreme HD 4T, 0.592 л, вязкость SAE 30
      510 ₽
      Масло минеральное Patriot Supreme HD 4T, 0.592 л, вязкость SAE 30
      Масло Patriot Specific High-Tech 30594, 0.946 л, вязкость 5W-30
      970 ₽
      4.0
      Масло Patriot Specific High-Tech 30594, 0.946 л, вязкость 5W-30
      Масло трансмиссионное минеральное Liqui Moly Getriebeoil 80W 1952, 1 л
      1 650 ₽
      Масло трансмиссионное минеральное Liqui Moly Getriebeoil 80W 1952, 1 л
      Строительный фен Зубр ФТ-2000
      2 470 ₽
      4.7
      Строительный фен Зубр ФТ-2000
      Моторное всесезонное масло Stihl HD 10W-30 07813091002, 1.4 л
      1 690 ₽
      Моторное всесезонное масло Stihl HD 10W-30 07813091002, 1.4 л
      Станок для заточки цепей Ресанта Т-100 75/10/1
      3 321 ₽
      5.0
      Станок для заточки цепей Ресанта Т-100 75/10/1
      Ножницы-кусторез Patriot CSH 372 газонные аккумуляторные с удлин. ручкой 7,2В
      3 791 ₽
      4.6
      Ножницы-кусторез Patriot CSH 372 газонные аккумуляторные с удлин. ручкой 7,2В
      • Персональная скидка
      Масло компрессорное Gazpromneft КС-19п А УТ000018478, 1 л
      440 ₽
      Масло компрессорное Gazpromneft КС-19п А УТ000018478, 1 л
      Компрессор поршневой Вихрь КМП-400/50 74/3/6
      Нет в наличии
      5.0
      Компрессор поршневой Вихрь КМП-400/50 74/3/6
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сельскохозяйственная машина Huter MK-11000М используется для обработки почвы - рыхления, боронования, выравнивания, прополки и других работ на приусадебных, огородных и садовых участках. Агрегат имеет бензиновый двигатель мощностью 11 лошадиных сил и три передачи, две вперед и одну назад. Для удобства оператора все переключатели находятся на ручках агрегата, а резиновые накладки обеспечивают удобное удержание. Металлический щиток предотвращает попадание грунта на оператора и двигатель. Ширина обработки 115 сантиметров вместе с топливным баком в 6 литров позволяют обрабатывать большие территории без дозаправки.

        Преимущества

        • Большая ширина обработки - 115 сантиметров
        • Двигатель мощностью 11 л.с. подходит для обработки почв любого характера, включая целинную
        • Защита двигателя от низкого уровня масла
        • Наличие задней скорости облегчает освобождение культиватора при его застревании
        • Регулируемый сошник дает возможность подобрать глубину культивации
        • Элементы управления расположены на рукоятках для удобства использования
        • Возможность подключения дополнительного навесного оборудования