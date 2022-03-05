Щетка для дрели Атака N054 (75 мм, гофрированная латунь)
Арт. Х1317159
Характеристики
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Производитель
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Макс. диаметр, мм
|75
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Диаметр хвостовика, мм
|6
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Количество предметов, шт
|1
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Материал проволоки
|сталь
- Щетка подходит для дрели. Необходима для работ по очистке поверхностей из металла и дерева от лакокрасочного покрытия в труднодоступных местах, а также удаления тонкого слоя коррозии, зачистке швов после сварки и придания шероховатости для лучшего склеивания. Выполнена из нержавеющей стали. Оснащена жесткой стальной витой проволокой.