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Щетка для дрели Атака N054 (75 мм, гофрированная латунь)
5.0
2
Найти аналог
Дисковые щетки
    Щетка для дрели Атака N054 (75 мм, гофрированная латунь)
    Арт. Х1317159
    5.0
    2
    Щетка для дрели Атака N054 (75 мм, гофрированная латунь)

      Щетка для дрели Атака N054 (75 мм, гофрированная латунь)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1317159
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Макс. диаметр, мм
      		75
      Диаметр хвостовика, мм
      		6
      Количество предметов, шт
      		1
      Материал проволоки
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Щетка подходит для дрели. Необходима для работ по очистке поверхностей из металла и дерева от лакокрасочного покрытия в труднодоступных местах, а также удаления тонкого слоя коррозии, зачистке швов после сварки и придания шероховатости для лучшего склеивания. Выполнена из нержавеющей стали. Оснащена жесткой стальной витой проволокой.