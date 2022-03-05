Щетка для дрели Атака N054 (75 мм, гофрированная латунь)

Щетка подходит для дрели. Необходима для работ по очистке поверхностей из металла и дерева от лакокрасочного покрытия в труднодоступных местах, а также удаления тонкого слоя коррозии, зачистке швов после сварки и придания шероховатости для лучшего склеивания. Выполнена из нержавеющей стали. Оснащена жесткой стальной витой проволокой.