Шлифмашина эксцентриковая DeWalt D 26410
Арт. Х1218339
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|США
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Мощность, Вт
|400
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Напряжение сети, В
|220
- Эксцентриковая шлифмашина DeWalt D 26410 предназначена для шлифовки и полировки больших поверхностей. Возможность выбора амплитуды колебаний между 6 и 3 мм позволяет вести соответственно грубую или финишную обработку. Автоматическая регулировка числа оборотов и плавный пуск исключает возможность появления задиров при пуске. Крепление бумаги на липучке облегчает её замену
Преимущества
- Возможность подключения пылесоса
- Электронная регулировка оборотов
- Две установочные амплитуды колебаний: 3 мм для финишных работ и 6 мм для грубой первичной обработки поверхности
- Пылезащищенные подшипники и выключатель
- Крепление бумаги на липучке