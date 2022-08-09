Шлифмашина эксцентриковая DeWalt D 26410

Преимущества

Возможность подключения пылесоса

Электронная регулировка оборотов

Две установочные амплитуды колебаний: 3 мм для финишных работ и 6 мм для грубой первичной обработки поверхности

Пылезащищенные подшипники и выключатель

Крепление бумаги на липучке

Эксцентриковая шлифмашина DeWalt D 26410 предназначена для шлифовки и полировки больших поверхностей. Возможность выбора амплитуды колебаний между 6 и 3 мм позволяет вести соответственно грубую или финишную обработку. Автоматическая регулировка числа оборотов и плавный пуск исключает возможность появления задиров при пуске. Крепление бумаги на липучке облегчает её замену