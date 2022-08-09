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Шлифмашина эксцентриковая DeWalt D 26410
5.0
1
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Шлифмашина эксцентриковая DeWalt D 26410
    Арт. Х1218339
    5.0
    1
    Шлифмашина эксцентриковая DeWalt D 26410
    Шлифмашина эксцентриковая DeWalt D 26410
    Шлифмашина эксцентриковая DeWalt D 26410
    Шлифмашина эксцентриковая DeWalt D 26410
    Шлифмашина эксцентриковая DeWalt D 26410
      Шлифмашина эксцентриковая DeWalt D 26410
      Шлифмашина эксцентриковая DeWalt D 26410
      Шлифмашина эксцентриковая DeWalt D 26410
      Шлифмашина эксцентриковая DeWalt D 26410
      Шлифмашина эксцентриковая DeWalt D 26410

      Шлифмашина эксцентриковая DeWalt D 26410

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1218339
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		США
      Мощность, Вт
      		400
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Эксцентриковая шлифмашина DeWalt D 26410 предназначена для шлифовки и полировки больших поверхностей. Возможность выбора амплитуды колебаний между 6 и 3 мм позволяет вести соответственно грубую или финишную обработку. Автоматическая регулировка числа оборотов и плавный пуск исключает возможность появления задиров при пуске. Крепление бумаги на липучке облегчает её замену

        Преимущества

        • Возможность подключения пылесоса
        • Электронная регулировка оборотов
        • Две установочные амплитуды колебаний: 3 мм для финишных работ и 6 мм для грубой первичной обработки поверхности
        • Пылезащищенные подшипники и выключатель
        • Крепление бумаги на липучке