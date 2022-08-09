Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 6030

Преимущества

Двойная изоляции токоведущих частей

Система электронного регулирования числа оборотов в эксцентриковой шлифмашине Makita BO 6030 позволяет достичь безупречного шлифования и полирования материалов различной твердости

Шлифование без царапин, даже при большой толщине снимаемого слоя за счет устройства контроля шлифовальной пластины

Эксцентриковая шлифмашина Makita BO 6030 предназначена для интенсивной работы в тяжелых условиях. Отличное сочетания комфорта и высокой производительности за счет мощности в 310 Вт. Низкий уровень вибрации снижает усталость во время длительной работы. Оптимальная обработка конкретного вида материала обеспечивается регулировкой числа оборотов, а удобная форма рукоятки позволяет контролировать инструмент при работе. Отличный результат шлифования достигается благодаря комбинации колебательных и вращательных движений.Длина сетевого кабеля 2,5 м