Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 6030
Арт. Х11443
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|Япония
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Мощность, Вт
|310
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Длина кабеля, м
|2.5
- Эксцентриковая шлифмашина Makita BO 6030 предназначена для интенсивной работы в тяжелых условиях. Отличное сочетания комфорта и высокой производительности за счет мощности в 310 Вт. Низкий уровень вибрации снижает усталость во время длительной работы. Оптимальная обработка конкретного вида материала обеспечивается регулировкой числа оборотов, а удобная форма рукоятки позволяет контролировать инструмент при работе. Отличный результат шлифования достигается благодаря комбинации колебательных и вращательных движений.
Длина сетевого кабеля 2,5 м
Преимущества
- Двойная изоляции токоведущих частей
- Система электронного регулирования числа оборотов в эксцентриковой шлифмашине Makita BO 6030 позволяет достичь безупречного шлифования и полирования материалов различной твердости
- Шлифование без царапин, даже при большой толщине снимаемого слоя за счет устройства контроля шлифовальной пластины