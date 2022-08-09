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Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 6030
5.0
1
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 6030
    Арт. Х11443
    5.0
    1
    Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 6030
    Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 6030
    Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 6030
    Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 6030
    Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 6030
      Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 6030
      Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 6030
      Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 6030
      Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 6030
      Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 6030

      Шлифмашина эксцентриковая Makita BO 6030

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11443
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		310
      Длина кабеля, м
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Эксцентриковая шлифмашина Makita BO 6030 предназначена для интенсивной работы в тяжелых условиях. Отличное сочетания комфорта и высокой производительности за счет мощности в 310 Вт.  Низкий уровень вибрации снижает усталость во время длительной работы. Оптимальная обработка конкретного вида материала обеспечивается регулировкой числа оборотов, а удобная форма рукоятки позволяет контролировать инструмент при работе. Отличный результат шлифования достигается благодаря комбинации колебательных и вращательных движений.
        Длина сетевого кабеля 2,5 м

        Преимущества

        • Двойная изоляции токоведущих частей
        • Система электронного регулирования числа оборотов в эксцентриковой шлифмашине Makita BO 6030 позволяет достичь безупречного шлифования и полирования материалов различной твердости
        • Шлифование без царапин, даже при большой толщине снимаемого слоя за счет устройства контроля шлифовальной пластины