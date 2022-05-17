Щеточная шлифмашина Felisatti AP110/1400SE
Арт. Х1218507
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Италия
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Постоянное поддержание оборотов под нагрузкой
|Да
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Комплектация
|коробка
- Щеточная шлифмашина Felisatti AP 110/1400SE предназначена для обработки металла, дерева, пластика, композитных материалов, зачистки поверхностей от грязи, высолов и старых покрытий. Основным отличием от прочих шлифмашин является возможность обработки как ровных, так и неровных поверхностей. При этом шлифовальная щетка повторяет все даже самые незначительные неровности. Отдельное направление использования – обработка деревянных поверхностей с чередующимися жесткими и мягкими слоями – брашировка (состаривание деревянных поверхностей).
Преимущества
- Мощный двигатель для наилучшей производительности
- Возможность обработки как ровных, так и неровных поверхностей
- Регулировка оборотов в диапазоне от 1200 до 4000 в минуту
- Функция поддержания постоянных оборотов под нагрузкой
- Двойная изоляция сетевого шнура
- Малый вес