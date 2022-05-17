Щеточная шлифмашина Felisatti AP110/1400SE

Преимущества

Мощный двигатель для наилучшей производительности

Возможность обработки как ровных, так и неровных поверхностей

Регулировка оборотов в диапазоне от 1200 до 4000 в минуту

Функция поддержания постоянных оборотов под нагрузкой

Двойная изоляция сетевого шнура

Малый вес

Щеточная шлифмашина Felisatti AP 110/1400SE предназначена для обработки металла, дерева, пластика, композитных материалов, зачистки поверхностей от грязи, высолов и старых покрытий. Основным отличием от прочих шлифмашин является возможность обработки как ровных, так и неровных поверхностей. При этом шлифовальная щетка повторяет все даже самые незначительные неровности. Отдельное направление использования – обработка деревянных поверхностей с чередующимися жесткими и мягкими слоями – брашировка (состаривание деревянных поверхностей).