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Щеточная шлифмашина Felisatti AP110/1400SE
5.0
2
Найти аналог
Щеточные шлифовальные машины
    Щеточная шлифмашина Felisatti AP110/1400SE
    Арт. Х1218507
    5.0
    2
    Щеточная шлифмашина Felisatti AP110/1400SE
    Щеточная шлифмашина Felisatti AP110/1400SE
    Щеточная шлифмашина Felisatti AP110/1400SE
    Щеточная шлифмашина Felisatti AP110/1400SE
      Щеточная шлифмашина Felisatti AP110/1400SE
      Щеточная шлифмашина Felisatti AP110/1400SE
      Щеточная шлифмашина Felisatti AP110/1400SE
      Щеточная шлифмашина Felisatti AP110/1400SE

      Щеточная шлифмашина Felisatti AP110/1400SE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1218507
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Felisatti
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Италия
      Постоянное поддержание оборотов под нагрузкой
      		Да
      Комплектация
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Щеточная шлифмашина Felisatti AP 110/1400SE предназначена для обработки металла, дерева, пластика, композитных материалов, зачистки поверхностей от грязи, высолов и старых покрытий. Основным отличием от прочих шлифмашин является возможность обработки как ровных, так и неровных поверхностей. При этом шлифовальная щетка повторяет все даже самые незначительные неровности. Отдельное направление использования – обработка деревянных поверхностей с чередующимися жесткими и мягкими слоями – брашировка (состаривание деревянных поверхностей).

        Преимущества

        • Мощный двигатель для наилучшей производительности
        • Возможность обработки как ровных, так и неровных поверхностей
        • Регулировка оборотов в диапазоне от 1200 до 4000 в минуту
        • Функция поддержания постоянных оборотов под нагрузкой
        • Двойная изоляция сетевого шнура
        • Малый вес 