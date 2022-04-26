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Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4559
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4559
    Арт. Х12725309
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4559
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4559
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4559
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4559
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4559
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4559
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4559
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4559
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4559
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4559
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4559
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4559

      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4559

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725309
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4559 для шлифовки поверхностей, обдирки, отрезания небольших деталей. Мощный 2400-ваттный двигатель способствует отличной производительности. Он оснащен системой пылеудаления, которая защищает его от попадания абразивной пыли. Это предотвращает износ и повреждение изоляции, что увеличивает срок службы инструмента. Положение защитного кожуха регулируется безынструментальным способом, что очень удобно. Модель поставляется в комплекте с антивибрационной рукояткой, которая гасит большую часть вибрации, приходящейся на руку оператора.

        Преимущества

        • Система пылеудаления защищает двигатель от попадания абразивной пыли
        • Безынструментальная регулировка защитного кожуха
        • Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм для высокой надежности инструмента
        • Самоотключающиеся щетки продлевают срок службы двигателя
        • Пылезащищенные подшипники продлевают срок службы инструмента