Преимущества

Система пылеудаления защищает двигатель от попадания абразивной пыли

Безынструментальная регулировка защитного кожуха

Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм для высокой надежности инструмента

Самоотключающиеся щетки продлевают срок службы двигателя

Пылезащищенные подшипники продлевают срок службы инструмента

Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4559 для шлифовки поверхностей, обдирки, отрезания небольших деталей. Мощный 2400-ваттный двигатель способствует отличной производительности. Он оснащен системой пылеудаления, которая защищает его от попадания абразивной пыли. Это предотвращает износ и повреждение изоляции, что увеличивает срок службы инструмента. Положение защитного кожуха регулируется безынструментальным способом, что очень удобно. Модель поставляется в комплекте с антивибрационной рукояткой, которая гасит большую часть вибрации, приходящейся на руку оператора.