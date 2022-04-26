Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4559
Арт. Х12725309
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|6500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4559 для шлифовки поверхностей, обдирки, отрезания небольших деталей. Мощный 2400-ваттный двигатель способствует отличной производительности. Он оснащен системой пылеудаления, которая защищает его от попадания абразивной пыли. Это предотвращает износ и повреждение изоляции, что увеличивает срок службы инструмента. Положение защитного кожуха регулируется безынструментальным способом, что очень удобно. Модель поставляется в комплекте с антивибрационной рукояткой, которая гасит большую часть вибрации, приходящейся на руку оператора.
Преимущества
- Система пылеудаления защищает двигатель от попадания абразивной пыли
- Безынструментальная регулировка защитного кожуха
- Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм для высокой надежности инструмента
- Самоотключающиеся щетки продлевают срок службы двигателя
- Пылезащищенные подшипники продлевают срок службы инструмента