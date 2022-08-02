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Бензиновый триммер Сибртех БКС 1800-2
5.0
1
7 490 ₽
7 970 ₽
Бензиновые триммеры
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Сибртех БКС 1800-2
Арт. О00000040578
5.0
1
Бензиновый триммер Сибртех БКС 1800-2
Бензиновый триммер Сибртех БКС 1800-2
Бензиновый триммер Сибртех БКС 1800-2
Бензиновый триммер Сибртех БКС 1800-2
Бензиновый триммер Сибртех БКС 1800-2
Бензиновый триммер Сибртех БКС 1800-2
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Сибртех БКС 1800-2
Бензиновый триммер Сибртех БКС 1800-2
Бензиновый триммер Сибртех БКС 1800-2
Бензиновый триммер Сибртех БКС 1800-2
Бензиновый триммер Сибртех БКС 1800-2
Бензиновый триммер Сибртех БКС 1800-2

Бензиновый триммер Сибртех БКС 1800-2

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  • -480 ₽
7 490 ₽
7 970 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 820 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000040578
5.0
1

Характеристики

Производитель
Сибртех
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Режущий элемент
леска, нож
Вес, кг
7.2
Мощность, л.с.
1.8
Ширина скашивания леской, см
42
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -480 ₽
7 490 ₽
7 970 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 820 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновый триммер СИБРТЕХ БКС 96242 ухаживает за травой на придомовой территории. Наплечный ремень в совокупности с велосипедной рукояткой снижают нагрузку на руки оператора. Бензиновый двигатель позволяет быть мобильным и не зависеть от розетки. Разъемный вал экономит место при хранении и транспортировке.

    Преимущества

    • Безопасная работа засчет защитного кожуха
    • Прозрачный топливный бак позволяет удобно контролировать расход топлива
    • Наплечный ремень - для продолжительной работы без усталости
    • Металлический нож позволяет скашивать жесткую траву
    • Велосипедная рукоятка способствует естественному движению СИБРТЕХ БКС 96242