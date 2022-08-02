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Бензиновый триммер Сибртех БКС 1800-2
Арт. О00000040578
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7.2
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Мощность, л.с.
|1.8
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Ширина скашивания леской, см
|42
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- Бензиновый триммер СИБРТЕХ БКС 96242 ухаживает за травой на придомовой территории. Наплечный ремень в совокупности с велосипедной рукояткой снижают нагрузку на руки оператора. Бензиновый двигатель позволяет быть мобильным и не зависеть от розетки. Разъемный вал экономит место при хранении и транспортировке.
Преимущества
- Безопасная работа засчет защитного кожуха
- Прозрачный топливный бак позволяет удобно контролировать расход топлива
- Наплечный ремень - для продолжительной работы без усталости
- Металлический нож позволяет скашивать жесткую траву
- Велосипедная рукоятка способствует естественному движению СИБРТЕХ БКС 96242