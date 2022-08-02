Бензиновый триммер Сибртех БКС 1800-2

Преимущества

Безопасная работа засчет защитного кожуха

Прозрачный топливный бак позволяет удобно контролировать расход топлива

Наплечный ремень - для продолжительной работы без усталости

Металлический нож позволяет скашивать жесткую траву

Велосипедная рукоятка способствует естественному движению СИБРТЕХ БКС 96242

Бензиновый триммер СИБРТЕХ БКС 96242 ухаживает за травой на придомовой территории. Наплечный ремень в совокупности с велосипедной рукояткой снижают нагрузку на руки оператора. Бензиновый двигатель позволяет быть мобильным и не зависеть от розетки. Разъемный вал экономит место при хранении и транспортировке.