Стамеска по дереву Sturm 1063-01-20 (20 мм)
Арт. Х130184
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Набор
|Нет
- Стамеска 20мм Sturm 1063-01-20 применяется для обработки деревянных заготовок, выдалбливания в них отверстий или для выборки небольших углублений. Лезвие изготовлено из хромванадиевой стали, стойкой к механическим воздействиям. Рукоять из двухкомпонентного материала обеспечивает комфортную работу. На лезвие расположен колпачок для безопасного хранения.
Преимущества
- Долговечность
- Ширина 20мм
- Износостойкость
- Колпачок на лезвие