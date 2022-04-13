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Стамеска по дереву Sturm 1063-01-20 (20 мм)
5.0
1
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Плоские стамески
    Стамеска по дереву Sturm 1063-01-20 (20 мм)
    Арт. Х130184
    5.0
    1
    Стамеска по дереву Sturm 1063-01-20 (20 мм)

      Стамеска по дереву Sturm 1063-01-20 (20 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130184
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стамеска 20мм Sturm 1063-01-20 применяется для обработки деревянных заготовок, выдалбливания в них отверстий или для выборки небольших углублений. Лезвие изготовлено из хромванадиевой стали, стойкой к механическим воздействиям. Рукоять из двухкомпонентного материала обеспечивает комфортную работу. На лезвие расположен колпачок для безопасного хранения.

        Преимущества

        • Долговечность
        • Ширина 20мм
        • Износостойкость
        • Колпачок на лезвие