Стамеска по дереву Sturm 1063-01-20 (20 мм)

Преимущества

Долговечность

Ширина 20мм

Износостойкость

Колпачок на лезвие

Стамеска 20мм Sturm 1063-01-20 применяется для обработки деревянных заготовок, выдалбливания в них отверстий или для выборки небольших углублений. Лезвие изготовлено из хромванадиевой стали, стойкой к механическим воздействиям. Рукоять из двухкомпонентного материала обеспечивает комфортную работу. На лезвие расположен колпачок для безопасного хранения.