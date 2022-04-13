Стамеска по дереву Sturm 1063-01-24 (24 мм)
Арт. Х130186
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Набор
|Нет
- Стамеска 24 мм Sturm 1063-01-24 обладает высокой прочностью. Данный инструмент состоит из режущего элемента размером 24 мм и прорезиненной двухкомпонентной рукояти. Высокая точность достигается благодаря острой режущей части, что обеспечивает качественное выполнение работ.
Преимущества
- Надежность
- Лезвие изготовлено из хромванадиевой стали
- Прочность
- Простота эксплуатации инструмента
- Малый вес
- Долговечность