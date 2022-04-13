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Стамеска по дереву Sturm 1063-01-24 (24 мм)
5.0
2
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Плоские стамески
    Стамеска по дереву Sturm 1063-01-24 (24 мм)
    Арт. Х130186
    5.0
    2
    Стамеска по дереву Sturm 1063-01-24 (24 мм)

      Стамеска по дереву Sturm 1063-01-24 (24 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130186
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стамеска 24 мм Sturm 1063-01-24 обладает высокой прочностью. Данный инструмент состоит из режущего элемента размером 24 мм и прорезиненной двухкомпонентной рукояти. Высокая точность достигается благодаря острой режущей части, что обеспечивает качественное выполнение работ.

        Преимущества

        • Надежность
        • Лезвие изготовлено из хромванадиевой стали
        • Прочность
        • Простота эксплуатации инструмента
        • Малый вес
        • Долговечность