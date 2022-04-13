Стамеска по дереву Sturm 1063-01-24 (24 мм)

Преимущества

Надежность

Лезвие изготовлено из хромванадиевой стали

Прочность

Простота эксплуатации инструмента

Малый вес

Долговечность

Стамеска 24 мм Sturm 1063-01-24 обладает высокой прочностью. Данный инструмент состоит из режущего элемента размером 24 мм и прорезиненной двухкомпонентной рукояти. Высокая точность достигается благодаря острой режущей части, что обеспечивает качественное выполнение работ.