Угловая шлифмашина Stanley SL229S-RU
Арт. О00000031016
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|6500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Stanley SL229S-RU используется для резки и шлифовки различных материалов. Модель имеет компактные габариты, благодаря чему возможна работа в труднодоступных местах. Вентиляционные отверстия на корпусе не дают двигателю перегреваться. Специальный кожух защищает оператора от случайного прикосновения к диску.
Преимущества
- Блокировка шпинделя для простой смены оснастки
- Вентиляционные отверстия не дают двигателю перегреваться
- Дополнительная рукоятка помогает надежно удерживать Stanley SL229S-RU
- Кожух защищает от пыли и искр
- Косозубые шестерни в конструкции редуктора обеспечивают низкую вибрацию и шум