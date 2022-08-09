Преимущества

Блокировка шпинделя для простой смены оснастки

Вентиляционные отверстия не дают двигателю перегреваться

Дополнительная рукоятка помогает надежно удерживать Stanley SL229S-RU

Кожух защищает от пыли и искр

Косозубые шестерни в конструкции редуктора обеспечивают низкую вибрацию и шум

Угловая шлифмашина Stanley SL229S-RU используется для резки и шлифовки различных материалов. Модель имеет компактные габариты, благодаря чему возможна работа в труднодоступных местах. Вентиляционные отверстия на корпусе не дают двигателю перегреваться. Специальный кожух защищает оператора от случайного прикосновения к диску.