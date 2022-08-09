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Угловая шлифмашина Stanley SL229S-RU
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Stanley SL229S-RU
    Арт. О00000031016
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Stanley SL229S-RU

      Угловая шлифмашина Stanley SL229S-RU

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000031016
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Stanley SL229S-RU используется для резки и шлифовки различных материалов. Модель имеет компактные габариты, благодаря чему возможна работа в труднодоступных местах. Вентиляционные отверстия на корпусе не дают двигателю перегреваться. Специальный кожух защищает оператора от случайного прикосновения к диску.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя для простой смены оснастки
        • Вентиляционные отверстия не дают двигателю перегреваться
        • Дополнительная рукоятка помогает надежно удерживать Stanley SL229S-RU
        • Кожух защищает от пыли и искр
        • Косозубые шестерни в конструкции редуктора обеспечивают низкую вибрацию и шум