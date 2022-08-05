Дрель-миксер ADA Hand Mixer 1200, 1200 Вт
Арт. geototal_567
Характеристики
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Производитель
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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Плавный пуск
|Да
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Регулировка оборотов
|Да
Описание:Миксер строительный ADA HAND MIXER 1200 - профессиональный ручной электрический миксер, используемый для выполнения полного спектра работ по размешиванию красок, лаков, клеев, строительных растворов и смесей.
Преимущества:
- Эргономичные рукоятки;
- Мощность электродвигателя 1200 Вт;
- Регулятор оборотов для перемешивания различных материалов без разбрызгивания;
- Разборная насадка миксера;
- Две скорости редуктора;
Комплектация:
- Миксер;
- Инструкция;
- Вал;
- Насадка;
- Гаечные ключи;
- Запасные щетки электродвигателя;
- Упаковка.