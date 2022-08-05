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Дрель-миксер ADA Hand Mixer 1200, 1200 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель-миксер ADA Hand Mixer 1200, 1200 Вт
    Арт. geototal_567
    5.0
    1
    Дрель-миксер ADA Hand Mixer 1200, 1200 Вт
    Дрель-миксер ADA Hand Mixer 1200, 1200 Вт
    Дрель-миксер ADA Hand Mixer 1200, 1200 Вт
      Дрель-миксер ADA Hand Mixer 1200, 1200 Вт
      Дрель-миксер ADA Hand Mixer 1200, 1200 Вт
      Дрель-миксер ADA Hand Mixer 1200, 1200 Вт

      Дрель-миксер ADA Hand Mixer 1200, 1200 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_567
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Плавный пуск
      		Да
      Регулировка оборотов
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Миксер строительный ADA HAND MIXER 1200 - профессиональный ручной электрический миксер, используемый для выполнения полного спектра работ по размешиванию красок, лаков, клеев, строительных растворов и смесей. 

        Преимущества:

        • Эргономичные рукоятки;
        • Мощность электродвигателя 1200 Вт;
        • Регулятор оборотов для перемешивания различных материалов без разбрызгивания;
        • Разборная насадка миксера;
        • Две скорости редуктора;

        Комплектация:

        • Миксер;
        • Инструкция;
        • Вал;
        • Насадка;
        • Гаечные ключи;
        • Запасные щетки электродвигателя;
        • Упаковка.