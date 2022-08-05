Описание:

Преимущества:

Эргономичные рукоятки;

Мощность электродвигателя 1200 Вт;

Регулятор оборотов для перемешивания различных материалов без разбрызгивания;

Разборная насадка миксера;

Две скорости редуктора;

Комплектация:

Миксер;

Инструкция;

Вал;

Насадка;

Гаечные ключи;

Запасные щетки электродвигателя;

Упаковка.

Миксер строительный ADA HAND MIXER 1200 - профессиональный ручной электрический миксер, используемый для выполнения полного спектра работ по размешиванию красок, лаков, клеев, строительных растворов и смесей.