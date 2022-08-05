Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дрель-миксер ADA Hand Mixer 1400, 1400 Вт
5.0
1
Найти аналог
Строительные дрели-миксеры
    Дрель-миксер ADA Hand Mixer 1400, 1400 Вт
    Арт. geototal_568
    5.0
    1
    Дрель-миксер ADA Hand Mixer 1400, 1400 Вт
    Дрель-миксер ADA Hand Mixer 1400, 1400 Вт
    Дрель-миксер ADA Hand Mixer 1400, 1400 Вт
      Дрель-миксер ADA Hand Mixer 1400, 1400 Вт
      Дрель-миксер ADA Hand Mixer 1400, 1400 Вт
      Дрель-миксер ADA Hand Mixer 1400, 1400 Вт

      Дрель-миксер ADA Hand Mixer 1400, 1400 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_568
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Плавный пуск
      		Да
      Защита от перегрузки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Миксер ADA Hand Mixer 1400 А00358 используется для выполнения полного спектра работ по размешиванию красок, лаков, клеев, строительных растворов и смесей. Мощный двигатель гарантирует высокий рабочий ресурс модели и стабильную работу в условиях интенсивной эксплуатации. Благодаря двухскоростному редуктору приспособление эффективно смешивает как вязкие, так и более жидкие растворы.

        Преимущества

        • Плавная регулировка оборотов
        • Разборная насадка миксера
        • Диапазон регулировки оборотов - 6 ступеней
        • Безопасная эксплуатация
        • Высокое качество сборки