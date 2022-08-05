Дрель-миксер ADA Hand Mixer 1400, 1400 Вт
Арт. geototal_568
Характеристики
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Производитель
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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Плавный пуск
|Да
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Защита от перегрузки
|Нет
Миксер ADA Hand Mixer 1400 А00358 используется для выполнения полного спектра работ по размешиванию красок, лаков, клеев, строительных растворов и смесей. Мощный двигатель гарантирует высокий рабочий ресурс модели и стабильную работу в условиях интенсивной эксплуатации. Благодаря двухскоростному редуктору приспособление эффективно смешивает как вязкие, так и более жидкие растворы.
Преимущества
- Плавная регулировка оборотов
- Разборная насадка миксера
- Диапазон регулировки оборотов - 6 ступеней
- Безопасная эксплуатация
- Высокое качество сборки