Дрель-миксер ADA Hand Mixer 1400, 1400 Вт

Преимущества

Плавная регулировка оборотов

Разборная насадка миксера

Диапазон регулировки оборотов - 6 ступеней

Безопасная эксплуатация

Высокое качество сборки





Миксер ADA Hand Mixer 1400 А00358 используется для выполнения полного спектра работ по размешиванию красок, лаков, клеев, строительных растворов и смесей. Мощный двигатель гарантирует высокий рабочий ресурс модели и стабильную работу в условиях интенсивной эксплуатации. Благодаря двухскоростному редуктору приспособление эффективно смешивает как вязкие, так и более жидкие растворы.