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Сверло Bosch MULTI Construction 2.608.596.055, 8x120 мм
5.0
2
Найти аналог
Универсальные сверла
    Сверло Bosch MULTI Construction 2.608.596.055, 8x120 мм
    Арт. 901363240
    5.0
    2
    Сверло Bosch MULTI Construction 2.608.596.055, 8x120 мм
    Сверло Bosch MULTI Construction 2.608.596.055, 8x120 мм
    Сверло Bosch MULTI Construction 2.608.596.055, 8x120 мм
    Сверло Bosch MULTI Construction 2.608.596.055, 8x120 мм
      Сверло Bosch MULTI Construction 2.608.596.055, 8x120 мм
      Сверло Bosch MULTI Construction 2.608.596.055, 8x120 мм
      Сверло Bosch MULTI Construction 2.608.596.055, 8x120 мм
      Сверло Bosch MULTI Construction 2.608.596.055, 8x120 мм

      Сверло Bosch MULTI Construction 2.608.596.055, 8x120 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901363240
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальное сверло Multi Construction Bosch 2.608.596.055 используется как в домашних условиях, так и в мастерских или на стройках. Сверло универсальное и подходит для работы практически со всеми материалами. Тело сверла выполнено из высококачественной легированной стали и имеет большой ресурс работы. Твердосплавные режущие кромки с многократной алмазной заточкой обеспечивают высокое качество сверления.

        Преимущества

        • Оптимальные результаты при обычном сверлении и сверлении с ударом
        • Цвет сверла синий, белый шлифованный