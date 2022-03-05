Сверло Bosch MULTI Construction 2.608.596.055, 8x120 мм
Арт. 901363240
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|8
- Универсальное сверло Multi Construction Bosch 2.608.596.055 используется как в домашних условиях, так и в мастерских или на стройках. Сверло универсальное и подходит для работы практически со всеми материалами. Тело сверла выполнено из высококачественной легированной стали и имеет большой ресурс работы. Твердосплавные режущие кромки с многократной алмазной заточкой обеспечивают высокое качество сверления.
Преимущества
- Оптимальные результаты при обычном сверлении и сверлении с ударом
- Цвет сверла синий, белый шлифованный