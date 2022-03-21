Сверло по металлу Stanley STA50005-QZ, HSS-R, 1.5 мм, 3 штуки

Сверло по металлу STANLEY STA50005-QZ - сверло общего назначения для сверления мягкой стали и цветных металлов, также может быть использовано при работе с пластмассой и древесиной, сверло изготовлено из HSS-R стали, подвержено термической обработке для прочности, стандарт DIN 338, наконечник заточен под углом 118 градусов для точного и быстрого начала сверления, материал износостойкий и ударопрочный, поставляется в пластиковом блистере с подвесом