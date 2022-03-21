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Сверло по металлу Stanley STA50005-QZ, HSS-R, 1.5 мм, 3 штуки
5.0
2
Найти аналог
Наборы сверл
    Сверло по металлу Stanley STA50005-QZ, HSS-R, 1.5 мм, 3 штуки
    Арт. 9013473658
    5.0
    2
    Сверло по металлу Stanley STA50005-QZ, HSS-R, 1.5 мм, 3 штуки

      Сверло по металлу Stanley STA50005-QZ, HSS-R, 1.5 мм, 3 штуки

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013473658
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт
      		3
      Диаметр, мм
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло по металлу STANLEY STA50005-QZ - сверло общего назначения для сверления мягкой стали и цветных металлов, также может быть использовано при работе с пластмассой и древесиной, сверло изготовлено из HSS-R стали, подвержено термической обработке для прочности, стандарт DIN 338, наконечник заточен под углом 118 градусов для точного и быстрого начала сверления, материал износостойкий и ударопрочный, поставляется в пластиковом блистере с подвесом