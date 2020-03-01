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Бензиновый триммер Makita EBH341U
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Makita EBH341U
    Арт. X186129110
    5.0
    1
    Бензиновый триммер Makita EBH341U
    Бензиновый триммер Makita EBH341U
    Бензиновый триммер Makita EBH341U
    Бензиновый триммер Makita EBH341U
    Бензиновый триммер Makita EBH341U
    Бензиновый триммер Makita EBH341U
    Бензиновый триммер Makita EBH341U
    Бензиновый триммер Makita EBH341U
    Бензиновый триммер Makita EBH341U
    Бензиновый триммер Makita EBH341U
      Бензиновый триммер Makita EBH341U
      Бензиновый триммер Makita EBH341U
      Бензиновый триммер Makita EBH341U
      Бензиновый триммер Makita EBH341U
      Бензиновый триммер Makita EBH341U
      Бензиновый триммер Makita EBH341U
      Бензиновый триммер Makita EBH341U
      Бензиновый триммер Makita EBH341U
      Бензиновый триммер Makita EBH341U
      Бензиновый триммер Makita EBH341U

      Бензиновый триммер Makita EBH341U

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186129110
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Режущий элемент
      		нож
      Вес, кг
      		7.1
      Мощность, л.с.
      		1.45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер Makita EBH341U – бензиновый триммер с низким уровнем выброса выхлопных газов. Используется для стрижки травы и удаления сорняков. Оснащен 4-х тактным двигателем со специальным клапаном снижающим давление, кототрый обеспечивает легкий запуск. Прорезиненная U-образная рукоятка обеспечивает надежный хват и предотвращает проскальзывание инструмента.Триммерная головка в комплект поставки не входит!

        Преимущества

        • Легкая бензокоса с прямым валом
        • Тихий и мощный четырехтактный двигатель с низким уровнем выброса выхлопных газов
        • Топливный насос (праймер) для быстрого запуска двигателя
        • Низкий уровень вибрации