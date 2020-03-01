Преимущества

Легкая бензокоса с прямым валом

Тихий и мощный четырехтактный двигатель с низким уровнем выброса выхлопных газов

Топливный насос (праймер) для быстрого запуска двигателя

Низкий уровень вибрации

Бензиновый триммер Makita EBH341U – бензиновый триммер с низким уровнем выброса выхлопных газов. Используется для стрижки травы и удаления сорняков. Оснащен 4-х тактным двигателем со специальным клапаном снижающим давление, кототрый обеспечивает легкий запуск. Прорезиненная U-образная рукоятка обеспечивает надежный хват и предотвращает проскальзывание инструмента.