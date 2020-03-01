Бензиновый триммер Makita EBH341U
Арт. X186129110
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Режущий элемент
|нож
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Вес, кг
|7.1
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Мощность, л.с.
|1.45
- Бензиновый триммер Makita EBH341U – бензиновый триммер с низким уровнем выброса выхлопных газов. Используется для стрижки травы и удаления сорняков. Оснащен 4-х тактным двигателем со специальным клапаном снижающим давление, кототрый обеспечивает легкий запуск. Прорезиненная U-образная рукоятка обеспечивает надежный хват и предотвращает проскальзывание инструмента.Триммерная головка в комплект поставки не входит!
Преимущества
- Легкая бензокоса с прямым валом
- Тихий и мощный четырехтактный двигатель с низким уровнем выброса выхлопных газов
- Топливный насос (праймер) для быстрого запуска двигателя
- Низкий уровень вибрации