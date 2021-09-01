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Аккумуляторный триммер DeWalt FLEXVOLT DCM571N
5.0
3
22 205 ₽
28 990 ₽
Аккумуляторные триммеры
    Аккумуляторный триммер DeWalt FLEXVOLT DCM571N
    Арт. Ю00000024235
    5.0
    3
    Аккумуляторный триммер DeWalt FLEXVOLT DCM571N
    Аккумуляторный триммер DeWalt FLEXVOLT DCM571N
      Аккумуляторный триммер DeWalt FLEXVOLT DCM571N
      Аккумуляторный триммер DeWalt FLEXVOLT DCM571N

      Аккумуляторный триммер DeWalt FLEXVOLT DCM571N

      • -6 785 ₽
      22 205 ₽
      28 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 530 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. Ю00000024235
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		6.6
      Ширина скашивания леской, см
      		38
      Все характеристики
      • -6 785 ₽
      22 205 ₽
      28 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 530 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный триммер DeWalt FLEXVOLT DCM571N может функционировать в двух скоростных режимах: "Производительность" и "Эконом". Она подходит для скашивания газонной травы, подлеска и бурьяна. Модель оснащена надежным бесщеточным двигателем Brushless, что обеспечивает отличную производительность и продолжительную работу без перегрева. Редуктор имеет металлические шестерни, благодаря чему возможна установка ножа.

        Преимущества

        • Индикатор уровня заряда
        • Износостойкий и мощный двигатель
        • Улучшенная защита от влаги и пыли
        • Выключатель с плавной регулировкой скорости
        • Редуктор с металлическими шестернями для повышения крутящего момента
        • Время работы DeWALT FLEXVOLT DCM571N на одном аккумуляторе: 46/30 минут в зависимости от режима
        • Петлеобразная рукоятка в сочетании с двусторонним упором для ноги и ремнем обеспечивают длительную комфортную работу как на свободной площади, так и в стесненных условиях
        • Частота холостого хода, 1/2 скорость: 0-5100/0-5600 об/мин