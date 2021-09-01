Аккумуляторный триммер DeWalt FLEXVOLT DCM571N
Арт. Ю00000024235
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|6.6
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Ширина скашивания леской, см
|38
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- Аккумуляторный триммер DeWalt FLEXVOLT DCM571N может функционировать в двух скоростных режимах: "Производительность" и "Эконом". Она подходит для скашивания газонной травы, подлеска и бурьяна. Модель оснащена надежным бесщеточным двигателем Brushless, что обеспечивает отличную производительность и продолжительную работу без перегрева. Редуктор имеет металлические шестерни, благодаря чему возможна установка ножа.
Преимущества
- Индикатор уровня заряда
- Износостойкий и мощный двигатель
- Улучшенная защита от влаги и пыли
- Выключатель с плавной регулировкой скорости
- Редуктор с металлическими шестернями для повышения крутящего момента
- Время работы DeWALT FLEXVOLT DCM571N на одном аккумуляторе: 46/30 минут в зависимости от режима
- Петлеобразная рукоятка в сочетании с двусторонним упором для ноги и ремнем обеспечивают длительную комфортную работу как на свободной площади, так и в стесненных условиях
- Частота холостого хода, 1/2 скорость: 0-5100/0-5600 об/мин