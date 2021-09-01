Преимущества

Индикатор уровня заряда

Износостойкий и мощный двигатель

Улучшенная защита от влаги и пыли

Выключатель с плавной регулировкой скорости

Редуктор с металлическими шестернями для повышения крутящего момента

Время работы DeWALT FLEXVOLT DCM571N на одном аккумуляторе: 46/30 минут в зависимости от режима

Петлеобразная рукоятка в сочетании с двусторонним упором для ноги и ремнем обеспечивают длительную комфортную работу как на свободной площади, так и в стесненных условиях

Частота холостого хода, 1/2 скорость: 0-5100/0-5600 об/мин

Аккумуляторный триммер DeWalt FLEXVOLT DCM571N может функционировать в двух скоростных режимах: "Производительность" и "Эконом". Она подходит для скашивания газонной травы, подлеска и бурьяна. Модель оснащена надежным бесщеточным двигателем Brushless, что обеспечивает отличную производительность и продолжительную работу без перегрева. Редуктор имеет металлические шестерни, благодаря чему возможна установка ножа.