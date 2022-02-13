Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический триммер Patriot HOME GARDEN ЕG 1200
3.3
46
Найти аналог
Электрические триммеры
    Электрический триммер Patriot HOME GARDEN ЕG 1200
    Арт. X18612790
    3.3
    46
    Электрический триммер Patriot HOME GARDEN ЕG 1200

      Электрический триммер Patriot HOME GARDEN ЕG 1200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18612790
      3.3
      46

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		6.2
      Мощность, кВт
      		1.1
      Ширина скашивания леской, см
      		35
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электротриммер HOME GARDEN EG 1200 предназначен для работы на небольших участках.

        Преимущества

        • Оснащен двумя режущими элементами, что позволяет справится с мягкой и жесткой травой
        • Эргономичные ручки обеспечивают комфорт при работе
        • Разборная штанга позволяет компактно хранить инструмент дома