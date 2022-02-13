Электрический триммер Patriot HOME GARDEN ЕG 1200
Арт. X18612790
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|6.2
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Мощность, кВт
|1.1
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Ширина скашивания леской, см
|35
- Электротриммер HOME GARDEN EG 1200 предназначен для работы на небольших участках.
Преимущества
- Оснащен двумя режущими элементами, что позволяет справится с мягкой и жесткой травой
- Эргономичные ручки обеспечивают комфорт при работе
- Разборная штанга позволяет компактно хранить инструмент дома