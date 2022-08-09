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Ленточная шлифовальная машина Triton TA1200BS 76 мм
5.0
1
Найти аналог
Ленточные шлифовальные машины
    Ленточная шлифовальная машина Triton TA1200BS 76 мм
    Арт. jet_13077
    5.0
    1
    Ленточная шлифовальная машина Triton TA1200BS 76 мм
    Ленточная шлифовальная машина Triton TA1200BS 76 мм
    Ленточная шлифовальная машина Triton TA1200BS 76 мм
      Ленточная шлифовальная машина Triton TA1200BS 76 мм
      Ленточная шлифовальная машина Triton TA1200BS 76 мм
      Ленточная шлифовальная машина Triton TA1200BS 76 мм

      Ленточная шлифовальная машина Triton TA1200BS 76 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jet_13077
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Австралия
      Напряжение сети, В
      		220
      Комплектация
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Ленточная шлифмашина Triton TA1200BS TR201698 оснащена двигателем мощностью 1200 Вт. Основная рукоятка имеет резиновое покрытие, что обеспечивает надежный хват. Клавишу "Пуск" можно заблокировать в нажатом положении с помощью специального выключателя с фиксацией. Сбоку корпуса к пылеотводящему патрубку можно подключить мешок для сбора мусора или пылесос. Модель подходит для работы в ограниченном пространстве.

        Преимущества

        • Дополнительная рукоятка. С помощью быстрозажимного хомута скобовидную рукоятку можно фиксировать в удобном положении (поднимать или опускать по ситуации)
        • Комфортная работа. Основная рукоятка с мягким нескользящим покрытием способствует комфортной работе пользователя
        • Удобство пользования. Электроника регулировки скорости позволяет работать с легкоплавкими материалами и предотвращает засаливание ленты
        • Мощный продольно расположенный двигатель
        • Сеть: 230-240 В/50 Гц, 120 В/60 Гц
        • Удобная замена и регулировка ленты
        • Пылеотводящий патрубок - для чистоты рабочего места
        • Блокировка клавиши "Пуск"
        • Центровка шлифовальной ленты обеспечивает точную настройку положения шлифовальной ленты
        • Возможность работы в ограниченном пространстве
        • Легкий доступ к щеткам
        • Неоновый индикатор питания