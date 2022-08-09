Ленточная шлифовальная машина Triton TA1200BS 76 мм
Арт. jet_13077
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Австралия
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Напряжение сети, В
|220
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Комплектация
|коробка
- Ленточная шлифмашина Triton TA1200BS TR201698 оснащена двигателем мощностью 1200 Вт. Основная рукоятка имеет резиновое покрытие, что обеспечивает надежный хват. Клавишу "Пуск" можно заблокировать в нажатом положении с помощью специального выключателя с фиксацией. Сбоку корпуса к пылеотводящему патрубку можно подключить мешок для сбора мусора или пылесос. Модель подходит для работы в ограниченном пространстве.
Преимущества
- Дополнительная рукоятка. С помощью быстрозажимного хомута скобовидную рукоятку можно фиксировать в удобном положении (поднимать или опускать по ситуации)
- Комфортная работа. Основная рукоятка с мягким нескользящим покрытием способствует комфортной работе пользователя
- Удобство пользования. Электроника регулировки скорости позволяет работать с легкоплавкими материалами и предотвращает засаливание ленты
- Мощный продольно расположенный двигатель
- Сеть: 230-240 В/50 Гц, 120 В/60 Гц
- Удобная замена и регулировка ленты
- Пылеотводящий патрубок - для чистоты рабочего места
- Блокировка клавиши "Пуск"
- Центровка шлифовальной ленты обеспечивает точную настройку положения шлифовальной ленты
- Возможность работы в ограниченном пространстве
- Легкий доступ к щеткам
- Неоновый индикатор питания