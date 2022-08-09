Ленточная шлифовальная машина Triton TA1200BS 76 мм

Преимущества

Дополнительная рукоятка. С помощью быстрозажимного хомута скобовидную рукоятку можно фиксировать в удобном положении (поднимать или опускать по ситуации)

Комфортная работа. Основная рукоятка с мягким нескользящим покрытием способствует комфортной работе пользователя

Удобство пользования. Электроника регулировки скорости позволяет работать с легкоплавкими материалами и предотвращает засаливание ленты

Мощный продольно расположенный двигатель

Сеть: 230-240 В/50 Гц, 120 В/60 Гц

Удобная замена и регулировка ленты

Пылеотводящий патрубок - для чистоты рабочего места

Блокировка клавиши "Пуск"

Центровка шлифовальной ленты обеспечивает точную настройку положения шлифовальной ленты

Возможность работы в ограниченном пространстве

Легкий доступ к щеткам

Неоновый индикатор питания

Ленточная шлифмашина Triton TA1200BS TR201698 оснащена двигателем мощностью 1200 Вт. Основная рукоятка имеет резиновое покрытие, что обеспечивает надежный хват. Клавишу "Пуск" можно заблокировать в нажатом положении с помощью специального выключателя с фиксацией. Сбоку корпуса к пылеотводящему патрубку можно подключить мешок для сбора мусора или пылесос. Модель подходит для работы в ограниченном пространстве.