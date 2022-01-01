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Triton TGE OS Эксцентриковая шлифовальная машина
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Triton TGE OS Эксцентриковая шлифовальная машина
    Арт. jet_13078
    Triton TGE OS Эксцентриковая шлифовальная машина
    Triton TGE OS Эксцентриковая шлифовальная машина
    Triton TGE OS Эксцентриковая шлифовальная машина
      Triton TGE OS Эксцентриковая шлифовальная машина
      Triton TGE OS Эксцентриковая шлифовальная машина
      Triton TGE OS Эксцентриковая шлифовальная машина

      Triton TGE OS Эксцентриковая шлифовальная машина

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jet_13078

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Австрия
      Мощность, Вт
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Двухрежимная шлифовальная машина TGE OS предназначена для универсального применения и позволяет выполнять как грубый быстрый съем материала, так и финишную доводку поверхностей.  Инструмент оборудован мощным (500 Вт) двигателем и переключателем, позволяющим выбрать принудительное или свободное вращение тарелки. В первом положении TGE OS достигает высокой производительности и способен быстро снимать значительные объемы материала. Для того, чтобы выполнить финишную доводку поверхности и убрать с нее круговые риски, включают режим орбитального движения (второе положение), при этом тарелка вращается свободно и инструмент шлифует эксцентриковыми движениями. В любом из режимов встроенный вентилятор удаляет пыль из рабочей зоны через отверстия в подошве и направляет ее в патрубок. Предусмотрено две передние рукоятки – основная грибовидная и вспомогательная, регулируемая по наклону и повороту, скобовидной формы; узкий в обхвате корпус двигателя играет роль задней рукоятки. Стандартный для Triton электронный блок позволяет регулировать скорость вращательных/колебательных движений, причем установленное значение стабилизируется. Предусмотрен световой индикатор наличия электропитания

        Преимущества

        • Электронная система стабилизации частоты вращения под нагрузкой и ограничения пускового тока
        • Индикатор наличия электропитания
        • Регулируемая передняя рукоятка
        • Резиновое покрытие рукояток
        • Режим работы с принудительным вращение тарелки
        • Встроенные вентилятор и патрубок для пылеотвода
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