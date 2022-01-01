Triton TGE OS Эксцентриковая шлифовальная машина

Двухрежимная шлифовальная машина TGE OS предназначена для универсального применения и позволяет выполнять как грубый быстрый съем материала, так и финишную доводку поверхностей. Инструмент оборудован мощным (500 Вт) двигателем и переключателем, позволяющим выбрать принудительное или свободное вращение тарелки. В первом положении TGE OS достигает высокой производительности и способен быстро снимать значительные объемы материала. Для того, чтобы выполнить финишную доводку поверхности и убрать с нее круговые риски, включают режим орбитального движения (второе положение), при этом тарелка вращается свободно и инструмент шлифует эксцентриковыми движениями. В любом из режимов встроенный вентилятор удаляет пыль из рабочей зоны через отверстия в подошве и направляет ее в патрубок. Предусмотрено две передние рукоятки – основная грибовидная и вспомогательная, регулируемая по наклону и повороту, скобовидной формы; узкий в обхвате корпус двигателя играет роль задней рукоятки. Стандартный для Triton электронный блок позволяет регулировать скорость вращательных/колебательных движений, причем установленное значение стабилизируется. Предусмотрен световой индикатор наличия электропитания

Преимущества