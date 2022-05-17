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Угловая шлифмашина Stanley SGS105
4.5
2
3 409 ₽
3 999 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Stanley SGS105
    Арт. Х12725513
    4.5
    2
    Угловая шлифмашина Stanley SGS105
    Угловая шлифмашина Stanley SGS105
    Угловая шлифмашина Stanley SGS105
    Угловая шлифмашина Stanley SGS105
    Угловая шлифмашина Stanley SGS105
      Угловая шлифмашина Stanley SGS105
      Угловая шлифмашина Stanley SGS105
      Угловая шлифмашина Stanley SGS105
      Угловая шлифмашина Stanley SGS105
      Угловая шлифмашина Stanley SGS105

      Угловая шлифмашина Stanley SGS105

      • -590 ₽
      3 409 ₽
      3 999 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х12725513
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -590 ₽
      3 409 ₽
      3 999 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Stanley SGS105 помогает выполнять сложные работы по резке и шлифовке. Блокировка шпинделя позволяет быстро менять оснастку. Благодаря низкопрофильному корпусу редуктора можно работать в труднодоступных местах. Вентиляционные отверстия обеспечивают эффективное охлаждение при длительной интенсивной работе.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Низкопрофильный корпус - для работы в труднодоступных местах
        • Тонкий корпус - для работы одной рукой
        • Развитые вентиляционные отверстия - для эффективного охлаждения
        • Высокоточный металлический щеткодержатель с плотными угольными щетками - для долгого срока службы Stanley SGS105
        • Гипоидные конические шестерни редуктора - для меньшей вибрации, низкого уровня шума