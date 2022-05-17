Угловая шлифмашина Stanley SGS105
Арт. Х12725513
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Stanley SGS105 помогает выполнять сложные работы по резке и шлифовке. Блокировка шпинделя позволяет быстро менять оснастку. Благодаря низкопрофильному корпусу редуктора можно работать в труднодоступных местах. Вентиляционные отверстия обеспечивают эффективное охлаждение при длительной интенсивной работе.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Низкопрофильный корпус - для работы в труднодоступных местах
- Тонкий корпус - для работы одной рукой
- Развитые вентиляционные отверстия - для эффективного охлаждения
- Высокоточный металлический щеткодержатель с плотными угольными щетками - для долгого срока службы Stanley SGS105
- Гипоидные конические шестерни редуктора - для меньшей вибрации, низкого уровня шума