Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Низкопрофильный корпус - для работы в труднодоступных местах

Тонкий корпус - для работы одной рукой

Развитые вентиляционные отверстия - для эффективного охлаждения

Высокоточный металлический щеткодержатель с плотными угольными щетками - для долгого срока службы Stanley SGS105

Гипоидные конические шестерни редуктора - для меньшей вибрации, низкого уровня шума

Угловая шлифмашина Stanley SGS105 помогает выполнять сложные работы по резке и шлифовке. Блокировка шпинделя позволяет быстро менять оснастку. Благодаря низкопрофильному корпусу редуктора можно работать в труднодоступных местах. Вентиляционные отверстия обеспечивают эффективное охлаждение при длительной интенсивной работе.