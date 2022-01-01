Муфта разъемная Valtec 3/4" ВР-ВР VTr.340.N.0005

Преимущества

Муфта изготовлена из латуни с коррозиестойким никелированным покрытием

Может использоваться для создания разъемных соединений труб из различных материалов — стали, меди, пластика, металлополимеров

Муфта разъемная Valtec размером 3/4" — фитинг с двухсторонней внутренней резьбой. Подходит для соединения элементов трубопровода с наружной конической резьбой по ГОСТ 6211-81. Применяется при монтаже систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, а также транспортных магистралей неагрессивных жидкостей или газов.