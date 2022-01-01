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Муфта разъемная Valtec 3/4" ВР-ВР VTr.340.N.0005
510 ₽
Муфты и переходники
  • Персональная скидка
Муфта разъемная Valtec 3/4" ВР-ВР VTr.340.N.0005
Арт. X169254628848
Муфта разъемная Valtec 3/4" ВР-ВР VTr.340.N.0005
  • Персональная скидка

Муфта разъемная Valtec 3/4" ВР-ВР VTr.340.N.0005

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510 ₽
за штуку
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  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X169254628848

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Тип фитинга
муфта
Тип соединения
винтовое
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
510 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Муфта разъемная Valtec размером 3/4" — фитинг с двухсторонней внутренней резьбой. Подходит для соединения элементов трубопровода с наружной конической резьбой по ГОСТ 6211-81. Применяется при монтаже систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, а также транспортных магистралей неагрессивных жидкостей или газов.

    Преимущества

    • Муфта изготовлена из латуни с коррозиестойким никелированным покрытием
    • Может использоваться для создания разъемных соединений труб из различных материалов — стали, меди, пластика, металлополимеров