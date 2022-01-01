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Муфта разъемная Valtec 3/4" ВР-ВР VTr.340.N.0005
Арт. X169254628848
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|муфта
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Тип соединения
|винтовое
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- Муфта разъемная Valtec размером 3/4" — фитинг с двухсторонней внутренней резьбой. Подходит для соединения элементов трубопровода с наружной конической резьбой по ГОСТ 6211-81. Применяется при монтаже систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, а также транспортных магистралей неагрессивных жидкостей или газов.
Преимущества
- Муфта изготовлена из латуни с коррозиестойким никелированным покрытием
- Может использоваться для создания разъемных соединений труб из различных материалов — стали, меди, пластика, металлополимеров