Преимущества

Быстроразъёмные замки на шпинделе и большой вырез кожуха делают замену диска намного легче

Резка и небольшая коррекция оконных и дверных проемов

Резка с переменной глубиной реза

Глубокая резка в траншеях для труб

Лезвие на всех наших электрических резаках вращается вперед, эффективно режется в материале, уменьшая риск защемления и отдачи

Мощный электрический резчик для работ внутри и вне помещений

Резка строительных блоков, бордюров и тротуаров

Стандартная резка полов и стен

Резка труб

Резка литого бетона

Нарезание канавок для температурных швов и ремонт трещин

Электрический резчик Zitrek Z4000 WET 091-2001 используется для внутренних и наружных работ. Подходит для резки строительных блоков, литого бетона, тротуарной плитки, полов, стен а также глубокой резки труб.Особое вращение лезвия обеспечивает эффективную работу с минимальными усилиями со стороны оператора.Диск легко заменяется благодаря быстросъемным замкам и большому вырезу кожуха.Резчик оснащен защитой от перегрузки.Встроенный регулятор давления воды обеспечивает необходимый поток воды на диск, а также эффективное отведение шлама