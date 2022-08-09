Электрический резчик Zitrek Z4000 WET 091-2001
Арт. О00000012397
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|2800
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Вес, кг
|15
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Упаковка
|коробка
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Диск в комплекте
|нет
- Электрический резчик Zitrek Z4000 WET 091-2001 используется для внутренних и наружных работ. Подходит для резки строительных блоков, литого бетона, тротуарной плитки, полов, стен а также глубокой резки труб.
Особое вращение лезвия обеспечивает эффективную работу с минимальными усилиями со стороны оператора.
Диск легко заменяется благодаря быстросъемным замкам и большому вырезу кожуха.
Резчик оснащен защитой от перегрузки.
Встроенный регулятор давления воды обеспечивает необходимый поток воды на диск, а также эффективное отведение шлама
Преимущества
- Быстроразъёмные замки на шпинделе и большой вырез кожуха делают замену диска намного легче
- Резка и небольшая коррекция оконных и дверных проемов
- Резка с переменной глубиной реза
- Глубокая резка в траншеях для труб
- Лезвие на всех наших электрических резаках вращается вперед, эффективно режется в материале, уменьшая риск защемления и отдачи
- Мощный электрический резчик для работ внутри и вне помещений
- Резка строительных блоков, бордюров и тротуаров
- Стандартная резка полов и стен
- Резка труб
- Резка литого бетона
- Нарезание канавок для температурных швов и ремонт трещин