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Электрический резчик Zitrek Z4000 WET 091-2001
5.0
1
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Сетевые циркулярные пилы
    Электрический резчик Zitrek Z4000 WET 091-2001
    Арт. О00000012397
    5.0
    1
    Электрический резчик Zitrek Z4000 WET 091-2001
    Электрический резчик Zitrek Z4000 WET 091-2001
      Электрический резчик Zitrek Z4000 WET 091-2001
      Электрический резчик Zitrek Z4000 WET 091-2001

      Электрический резчик Zitrek Z4000 WET 091-2001

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000012397
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Мощность, Вт
      		2800
      Вес, кг
      		15
      Упаковка
      		коробка
      Диск в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический резчик Zitrek Z4000 WET 091-2001 используется для внутренних и наружных работ. Подходит для резки строительных блоков, литого бетона, тротуарной плитки, полов, стен а также глубокой резки труб.
        Особое вращение лезвия обеспечивает эффективную работу с минимальными усилиями со стороны оператора.
        Диск легко заменяется благодаря быстросъемным замкам и большому вырезу кожуха.
        Резчик оснащен защитой от перегрузки.
        Встроенный регулятор давления воды обеспечивает необходимый поток воды на диск, а также эффективное отведение шлама

        Преимущества

        • Быстроразъёмные замки на шпинделе и большой вырез кожуха делают замену диска намного легче
        • Резка и небольшая коррекция оконных и дверных проемов
        • Резка с переменной глубиной реза
        • Глубокая резка в траншеях для труб
        • Лезвие на всех наших электрических резаках вращается вперед, эффективно режется в материале, уменьшая риск защемления и отдачи
        • Мощный электрический резчик для работ внутри и вне помещений
        • Резка строительных блоков, бордюров и тротуаров
        • Стандартная резка полов и стен
        • Резка труб
        • Резка литого бетона
        • Нарезание канавок для температурных швов и ремонт трещин