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Аккумуляторная циркулярная пила Metabo KS 18 LTX 57 601857890 (без аккумулятора и зарядного устройства)
5.0
1
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Аккумуляторные циркулярные пилы
    Аккумуляторная циркулярная пила Metabo KS 18 LTX 57 601857890 (без аккумулятора и зарядного устройства)
    Арт. Ю00000027889
    5.0
    1
    Аккумуляторная циркулярная пила Metabo KS 18 LTX 57 601857890 (без аккумулятора и зарядного устройства)

      Аккумуляторная циркулярная пила Metabo KS 18 LTX 57 601857890 (без аккумулятора и зарядного устройства)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000027889
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Вес, кг
      		3.4
      Упаковка
      		коробка
      Функции
      		отвод пыли, тормоз двигателя
      Особенности
      		возможность подключения пылесоса, защитный кожух, наклонный распил/рез, рукоятки с резиновым покрытием, система отвода опилок
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дисковая пила Metabo KS 18 LTX 57 601857890 - профессиональный инструмент, используемый на стройплощадке. На защитном кожухе находится патрубок пылеотвода для поддержания чистоты в зоне распила. Рукоятка имеет нескользящую накладку Softgrip, благодаря чему удобно работать. Модель поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства, что является отличным выбором для тех, у кого уже имеется аккумуляторный инструмент Metabo 18 В

        Преимущества

        • Инструмент для универсального применения на стройплощадке
        • Алюминиевая опорная плита устанавливается непосредственно на направляющие Metabo или других производителей
        • Тормоз выбега - для быстрой останавки пильного полотна и повышения безопасности
        • Точные криволинейные пропилы под углом до 50°, с практичной точкой фиксации на 45°
        • Хорошо просматриваемый индикатор реза - для распила по разметке
        • Рукоятка с нескользящей накладкой Softgrip - для надежного удержания Metabo KS 18 LTX 57 601857890 и комфортной работы
        • Можно подключать универсальный пылесос - для сохранения чистоты рабочего места