Аккумуляторная циркулярная пила Metabo KS 18 LTX 57 601857890 (без аккумулятора и зарядного устройства)

Преимущества

Инструмент для универсального применения на стройплощадке

Алюминиевая опорная плита устанавливается непосредственно на направляющие Metabo или других производителей

Тормоз выбега - для быстрой останавки пильного полотна и повышения безопасности

Точные криволинейные пропилы под углом до 50°, с практичной точкой фиксации на 45°

Хорошо просматриваемый индикатор реза - для распила по разметке

Рукоятка с нескользящей накладкой Softgrip - для надежного удержания Metabo KS 18 LTX 57 601857890 и комфортной работы

Можно подключать универсальный пылесос - для сохранения чистоты рабочего места

Аккумуляторная дисковая пила Metabo KS 18 LTX 57 601857890 - профессиональный инструмент, используемый на стройплощадке. На защитном кожухе находится патрубок пылеотвода для поддержания чистоты в зоне распила. Рукоятка имеет нескользящую накладку Softgrip, благодаря чему удобно работать. Модель поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства, что является отличным выбором для тех, у кого уже имеется аккумуляторный инструмент Metabo 18 В