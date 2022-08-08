Аккумуляторная циркулярная пила Metabo KS 18 LTX 57 601857890 (без аккумулятора и зарядного устройства)
Арт. Ю00000027889
Аккумуляторная циркулярная пила Metabo KS 18 LTX 57 601857890 (без аккумулятора и зарядного устройства)
Арт. Ю00000027889
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|3.4
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Упаковка
|коробка
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Функции
|отвод пыли, тормоз двигателя
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Особенности
|возможность подключения пылесоса, защитный кожух, наклонный распил/рез, рукоятки с резиновым покрытием, система отвода опилок
- Аккумуляторная дисковая пила Metabo KS 18 LTX 57 601857890 - профессиональный инструмент, используемый на стройплощадке. На защитном кожухе находится патрубок пылеотвода для поддержания чистоты в зоне распила. Рукоятка имеет нескользящую накладку Softgrip, благодаря чему удобно работать. Модель поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства, что является отличным выбором для тех, у кого уже имеется аккумуляторный инструмент Metabo 18 В
Преимущества
- Инструмент для универсального применения на стройплощадке
- Алюминиевая опорная плита устанавливается непосредственно на направляющие Metabo или других производителей
- Тормоз выбега - для быстрой останавки пильного полотна и повышения безопасности
- Точные криволинейные пропилы под углом до 50°, с практичной точкой фиксации на 45°
- Хорошо просматриваемый индикатор реза - для распила по разметке
- Рукоятка с нескользящей накладкой Softgrip - для надежного удержания Metabo KS 18 LTX 57 601857890 и комфортной работы
- Можно подключать универсальный пылесос - для сохранения чистоты рабочего места