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Коронка Bosch Progressor 2.608.594.233 83мм
3 140 ₽
Коронки по дереву
    Коронка Bosch Progressor 2.608.594.233 83мм
    Арт. О00000015464
    Коронка Bosch Progressor 2.608.594.233 83мм

      Коронка Bosch Progressor 2.608.594.233 83мм

      3 140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015464

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      min диаметр, мм
      		83
      max диаметр, мм
      		83
      Все характеристики
      3 140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Предназначена для сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов. Применяется для сверления отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали.

        Преимущества

        • Коронка изготовлена из Bi-Metal с содержанием 8 % кобальта для повышения прочности
        • Оснастка имеет улучшенную полоску зубьев с прогрессивным шагом, что обеспечивает ускоренную резку
        • Биметаллическая коронка Progressor обеспечивает срок службы в 2 раза дольше, чем у предыдущей модели