Краскопульт электрический Bosch PFS 7000 0.603.207.400
Арт. О00000037664
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|2.3
- Краскопульт электрический Bosch PFS 7000 0.603.207.400 - работает с дисперсионными и латексными красками, водорастворимыми эмалевыми красками с содержанием растворителей, глазурей, грунтовок, прозрачных лаков, масел и воды.
Преимущества
- Сложные поверхности и работа над головой или рядом с полом – неизменно прекрасный результат с удивительно высокой скоростью нанесения 4 м²/мин
- Два контейнера для краски объемом 1000 мл можно использовать последовательно для непрерывного выполнения работ по проекту
- Свободно перемещайтесь во время работы благодаря роликовым колесам, облегчающим транспортировку и обеспечивающим высокую маневренность при работе