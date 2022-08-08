Преимущества

Сложные поверхности и работа над головой или рядом с полом – неизменно прекрасный результат с удивительно высокой скоростью нанесения 4 м²/мин

Два контейнера для краски объемом 1000 мл можно использовать последовательно для непрерывного выполнения работ по проекту

Свободно перемещайтесь во время работы благодаря роликовым колесам, облегчающим транспортировку и обеспечивающим высокую маневренность при работе

Краскопульт электрический Bosch PFS 7000 0.603.207.400 - работает с дисперсионными и латексными красками, водорастворимыми эмалевыми красками с содержанием растворителей, глазурей, грунтовок, прозрачных лаков, масел и воды.