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Краскопульт электрический Bosch PFS 7000 0.603.207.400
5.0
1
Найти аналог
Электрические краскопульты
    Краскопульт электрический Bosch PFS 7000 0.603.207.400
    Арт. О00000037664
    5.0
    1
    Краскопульт электрический Bosch PFS 7000 0.603.207.400

      Краскопульт электрический Bosch PFS 7000 0.603.207.400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000037664
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Упаковка
      		коробка
      Вес, кг
      		2.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Краскопульт электрический Bosch PFS 7000 0.603.207.400 - работает с дисперсионными и латексными красками, водорастворимыми эмалевыми красками с содержанием растворителей, глазурей, грунтовок, прозрачных лаков, масел и воды.

        Преимущества

        • Сложные поверхности и работа над головой или рядом с полом – неизменно прекрасный результат с удивительно высокой скоростью нанесения 4 м²/мин
        • Два контейнера для краски объемом 1000 мл можно использовать последовательно для непрерывного выполнения работ по проекту
        • Свободно перемещайтесь во время работы благодаря роликовым колесам, облегчающим транспортировку и обеспечивающим высокую маневренность при работе