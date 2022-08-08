Пистолет краскораспылителя Bosch PFS 1000/2000 1.600.A00.8W7, вес 0,71 кг

Преимущества

Технология Spray Control для наиболее точной покраски

Технология ALLPaint - для простого распыления красок любого типа

Пистолет краскораспылителя Bosch PFS 1000/2000 1.600.A00.8W7 - имеет оптимальную форму раструба, что обеспечивает равномерное распыление краски. В комплект поставки входят 2 насадки: для лазурей и водоэмульсионной краски.