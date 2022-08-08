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Пистолет краскораспылителя Bosch PFS 1000/2000 1.600.A00.8W7, вес 0,71 кг
5.0
1
2 830 ₽
Электрические краскопульты
    Пистолет краскораспылителя Bosch PFS 1000/2000 1.600.A00.8W7
    Арт. О00000037665
    5.0
    1
    Пистолет краскораспылителя Bosch PFS 1000/2000 1.600.A00.8W7, вес 0,71 кг

      Пистолет краскораспылителя Bosch PFS 1000/2000 1.600.A00.8W7

      2 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000037665
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Упаковка
      		коробка
      Вес, кг
      		0.71
      Все характеристики
      2 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пистолет краскораспылителя Bosch PFS 1000/2000 1.600.A00.8W7 - имеет оптимальную форму раструба, что обеспечивает равномерное распыление краски. В комплект поставки входят 2 насадки: для лазурей и водоэмульсионной краски.

        Преимущества

        • Технология Spray Control для наиболее точной покраски
        • Технология ALLPaint - для простого распыления красок любого типа