Пистолет краскораспылителя Bosch PFS 1000/2000 1.600.A00.8W7, вес 0,71 кг

Пистолет краскораспылителя Bosch PFS 1000/2000 1.600.A00.8W7
Арт. О00000037665
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|0.71
- Пистолет краскораспылителя Bosch PFS 1000/2000 1.600.A00.8W7 - имеет оптимальную форму раструба, что обеспечивает равномерное распыление краски. В комплект поставки входят 2 насадки: для лазурей и водоэмульсионной краски.
Преимущества
- Технология Spray Control для наиболее точной покраски
- Технология ALLPaint - для простого распыления красок любого типа