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Краскопульт Bosch PFS 55
5.0
1
Найти аналог
Электрические краскопульты
    Краскопульт Bosch PFS 55
    Арт. X109902016703
    5.0
    1
    Краскопульт Bosch PFS 55
    Краскопульт Bosch PFS 55
    Краскопульт Bosch PFS 55
      Краскопульт Bosch PFS 55
      Краскопульт Bosch PFS 55
      Краскопульт Bosch PFS 55

      Краскопульт Bosch PFS 55

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X109902016703
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Упаковка
      		коробка
      Вес, кг
      		1.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Краскопульт BOSCH PFS55 предназначен для ручной покраски распылением небольших и средних по площади поверхностей. Краскопульт позволяет работать с разными видами красок, грунтовок, автомобильных лаков, масел, морилок и других жидкостей. Точность распыления поддерживается системой BOSCH Spray Control. За счет точности нанесения инструмент значительно экономит краску. Не рекомендуется использовать данную модель для распыления щелочей, материалов с твердыми частицами, каплеобразованием, кислотосодержащих покрытий. Краскопульт легок для держания в одной руке, поскольку весит всего 1,3 кг, быстро собирается и без проблем транспортируется.

        Преимущества

        • С помощью Bosch PFS 55 можно распылять средство защиты древесины, краски, грунтовки, антимикробные средства, пестициды и пр.
        • Точное нанесение краски при сниженном количестве тумана, образующегося в процессе, благодаря технологии SprayControl
        • Электронная система регулировки расхода краски
        • Рукоятка с мягкой резиновой накладкой
        • Нанесение краски: 5 м2 через 12 мин.