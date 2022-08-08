Краскопульт Bosch PFS 55

Преимущества

С помощью Bosch PFS 55 можно распылять средство защиты древесины, краски, грунтовки, антимикробные средства, пестициды и пр.

Точное нанесение краски при сниженном количестве тумана, образующегося в процессе, благодаря технологии SprayControl

Электронная система регулировки расхода краски

Рукоятка с мягкой резиновой накладкой

Нанесение краски: 5 м2 через 12 мин.

Краскопульт BOSCH PFS55 предназначен для ручной покраски распылением небольших и средних по площади поверхностей. Краскопульт позволяет работать с разными видами красок, грунтовок, автомобильных лаков, масел, морилок и других жидкостей. Точность распыления поддерживается системой BOSCH Spray Control. За счет точности нанесения инструмент значительно экономит краску. Не рекомендуется использовать данную модель для распыления щелочей, материалов с твердыми частицами, каплеобразованием, кислотосодержащих покрытий. Краскопульт легок для держания в одной руке, поскольку весит всего 1,3 кг, быстро собирается и без проблем транспортируется.