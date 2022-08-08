Краскопульт Bosch PFS 55
Арт. X109902016703
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|1.3
- Краскопульт BOSCH PFS55 предназначен для ручной покраски распылением небольших и средних по площади поверхностей. Краскопульт позволяет работать с разными видами красок, грунтовок, автомобильных лаков, масел, морилок и других жидкостей. Точность распыления поддерживается системой BOSCH Spray Control. За счет точности нанесения инструмент значительно экономит краску. Не рекомендуется использовать данную модель для распыления щелочей, материалов с твердыми частицами, каплеобразованием, кислотосодержащих покрытий. Краскопульт легок для держания в одной руке, поскольку весит всего 1,3 кг, быстро собирается и без проблем транспортируется.
Преимущества
- С помощью Bosch PFS 55 можно распылять средство защиты древесины, краски, грунтовки, антимикробные средства, пестициды и пр.
- Точное нанесение краски при сниженном количестве тумана, образующегося в процессе, благодаря технологии SprayControl
- Электронная система регулировки расхода краски
- Рукоятка с мягкой резиновой накладкой
- Нанесение краски: 5 м2 через 12 мин.