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Краскопульт Bosch PFS 65 0.603.206.100
5.0
1
Найти аналог
Электрические краскопульты
    Краскопульт Bosch PFS 65 0.603.206.100
    Арт. X109902016711
    5.0
    1
    Краскопульт Bosch PFS 65 0.603.206.100
    Краскопульт Bosch PFS 65 0.603.206.100
      Краскопульт Bosch PFS 65 0.603.206.100
      Краскопульт Bosch PFS 65 0.603.206.100

      Краскопульт Bosch PFS 65 0.603.206.100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X109902016711
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Упаковка
      		коробка
      Вес, кг
      		2.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Краскораспылитель Bosch PFS 65 0.603.206.100 - мобильный бытовой инструмент, созданный компанией Бош для ручного распыления различных жидкостей на средние и большие по площади поверхности. Система SprayControl обеспечивает точное и экономичное распыление. Краскораспылитель быстро и просто собирается/разбирается. Для удобства транспортировки в комплекте имеется переносной ремень. Сопло для распыления краски регулируется в трех положениях: горизонтальное, вертикальное и распыление по кругу. Встроена система регулировки расхода краски. Контейнер для распыляемого материала емкостью 600 мл имеет измерительные деления. В краскораспылителе Bosch PFS 65 0.603.206.100 есть система компактного хранения шланга и кабеля.

        Преимущества 

        • Точное нанесение краски при сниженном количестве тумана, образующегося в процессе окраски, благодаря технологии SprayControl
        • 4-ступенчатая регулировка расхода краски
        • Система Bosch SDS для быстрой очистки
        • Положение для парковки на время перерывов в работе
        • Мягкие накладки на рукоятки для более комфортной работы
        • Энергия распыления: 65 Вт
        • Нанесение краски: 5 m2 за 10 мин
        • Длина шланга: 1.8 м