Краскопульт Bosch PFS 65 0.603.206.100

Преимущества

Точное нанесение краски при сниженном количестве тумана, образующегося в процессе окраски, благодаря технологии SprayControl

4-ступенчатая регулировка расхода краски

Система Bosch SDS для быстрой очистки

Положение для парковки на время перерывов в работе

Мягкие накладки на рукоятки для более комфортной работы

Энергия распыления: 65 Вт

Нанесение краски: 5 m2 за 10 мин

Длина шланга: 1.8 м

Краскораспылитель Bosch PFS 65 0.603.206.100 - мобильный бытовой инструмент, созданный компанией Бош для ручного распыления различных жидкостей на средние и большие по площади поверхности. Система SprayControl обеспечивает точное и экономичное распыление. Краскораспылитель быстро и просто собирается/разбирается. Для удобства транспортировки в комплекте имеется переносной ремень. Сопло для распыления краски регулируется в трех положениях: горизонтальное, вертикальное и распыление по кругу. Встроена система регулировки расхода краски. Контейнер для распыляемого материала емкостью 600 мл имеет измерительные деления. В краскораспылителе Bosch PFS 65 0.603.206.100 есть система компактного хранения шланга и кабеля.