Краскопульт Bosch PFS 65 0.603.206.100
Арт. X109902016711
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|2.8
- Краскораспылитель Bosch PFS 65 0.603.206.100 - мобильный бытовой инструмент, созданный компанией Бош для ручного распыления различных жидкостей на средние и большие по площади поверхности. Система SprayControl обеспечивает точное и экономичное распыление. Краскораспылитель быстро и просто собирается/разбирается. Для удобства транспортировки в комплекте имеется переносной ремень. Сопло для распыления краски регулируется в трех положениях: горизонтальное, вертикальное и распыление по кругу. Встроена система регулировки расхода краски. Контейнер для распыляемого материала емкостью 600 мл имеет измерительные деления. В краскораспылителе Bosch PFS 65 0.603.206.100 есть система компактного хранения шланга и кабеля.
Преимущества
- Точное нанесение краски при сниженном количестве тумана, образующегося в процессе окраски, благодаря технологии SprayControl
- 4-ступенчатая регулировка расхода краски
- Система Bosch SDS для быстрой очистки
- Положение для парковки на время перерывов в работе
- Мягкие накладки на рукоятки для более комфортной работы
- Энергия распыления: 65 Вт
- Нанесение краски: 5 m2 за 10 мин
- Длина шланга: 1.8 м