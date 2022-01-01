Преимущества

Автоматический тормоз цепи

Повышенный ресурс двигателя

Автоматическое смазывание цепи

Надежный маслонасос

Распил можно производить в любом положении BRAIT BR-2200S 01.09.005.034

Эффективная антивибрационная система

Высокая скорость цепи для легкой резки

Высококачественный противоударный пластик

Блокировка случайного включения

Электрическая цепная пила BRAIT BR-2200S 01.09.005.034 экологична и неприхотлива в обслуживании благодаря использованию мощного электродвигателя.В данной модели предусмотрены такие меры предосторожности как: защита рук и защита от случайного включения.Продуманная эргономика и сбалансированность позволяют производить распил в любом положении пилы.