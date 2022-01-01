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Электрическая цепная пила Brait BR-2200S 01.09.005.034
Арт. О00000041898
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Мощность, Вт
|2200
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Длина шины, дюйм
|16
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Класс товара
|бытовой
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Количество звеньев, шт
|57
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- Электрическая цепная пила BRAIT BR-2200S 01.09.005.034 экологична и неприхотлива в обслуживании благодаря использованию мощного электродвигателя.
В данной модели предусмотрены такие меры предосторожности как: защита рук и защита от случайного включения.
Продуманная эргономика и сбалансированность позволяют производить распил в любом положении пилы.
Преимущества
- Автоматический тормоз цепи
- Повышенный ресурс двигателя
- Автоматическое смазывание цепи
- Надежный маслонасос
- Распил можно производить в любом положении BRAIT BR-2200S 01.09.005.034
- Эффективная антивибрационная система
- Высокая скорость цепи для легкой резки
- Высококачественный противоударный пластик
- Блокировка случайного включения