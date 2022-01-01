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Электрическая цепная пила Brait BR-2200S 01.09.005.034
7 570 ₽
Электрические цепные пилы
  • Персональная скидка
Электрическая цепная пила Brait BR-2200S 01.09.005.034
Арт. О00000041898
Электрическая цепная пила Brait BR-2200S 01.09.005.034
Электрическая цепная пила Brait BR-2200S 01.09.005.034
  • Персональная скидка
Электрическая цепная пила Brait BR-2200S 01.09.005.034
Электрическая цепная пила Brait BR-2200S 01.09.005.034

Электрическая цепная пила Brait BR-2200S 01.09.005.034

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7 570 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000041898

Характеристики

Производитель
Brait
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Длина шины, дюйм
16
Класс товара
бытовой
Количество звеньев, шт
57
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 570 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрическая цепная пила BRAIT BR-2200S 01.09.005.034 экологична и неприхотлива в обслуживании благодаря использованию мощного электродвигателя.
    В данной модели предусмотрены такие меры предосторожности как: защита рук и защита от случайного включения.
    Продуманная эргономика и сбалансированность позволяют производить распил в любом положении пилы.

    Преимущества

    • Автоматический тормоз цепи
    • Повышенный ресурс двигателя
    • Автоматическое смазывание цепи
    • Надежный маслонасос
    • Распил можно производить в любом положении BRAIT BR-2200S 01.09.005.034
    • Эффективная антивибрационная система
    • Высокая скорость цепи для легкой резки
    • Высококачественный противоударный пластик
    • Блокировка случайного включения