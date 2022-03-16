Бур Гранит 820920 (SDS-Max, 20x920/800 мм)
Арт. Х1501577191
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|бетон, кирпич, гранит, камень
- Бур ГРАНИТ 820920 используется в перфораторах и отбойных молотках с системой крепления SDS-Max для ударно-вращательного сверления. Предназначен для работы по бетону, граниту, кирпичной кладке и твердым известнякам
Преимущества
- Бур оснащен увеличенной головкой с 4-мя резцами, что обеспечивает высокую скорость прохождения сквозь материал и долгий срок службы
- Особая форма спирали ускоряет удаление продуктов сверления, уменьшая нагрев инструмента
- Деформация бура от ударных нагрузок исключена за счет усиленного стального стержня