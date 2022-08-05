Перфоратор SDS-plus Crown CT18158 BMC, 6 Дж

Преимущества

Мощный двигатель для высокой производительности

Воздушное охлаждение для надежности

Нескользящее покрытие рукоятки для надежного хвата

Дополнительная рукоятка для удобства работы

Питание от бытовой сети 220В

Патрон SDS+ для простой смены оснастки

Перфоратор Crown CT18158 BMC имеет три режима: бурение, сверление, и отбойные работы. Высокая мощность двигателя позволяет проделывать глубокие отверстия большого диаметра. Вертикальная компоновка двигателя обеспечивает высокую энергию удара и разгружает двигатель от вибрационной нагрузки. Режим Vario lock позволяет расположить долото в удобном положении. Мягкая ручка обеспечивает дополнительный комфорт пользователя.