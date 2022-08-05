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Перфоратор SDS-plus Crown CT18158 BMC, 6 Дж
Арт. О00000031146
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|5.3
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор Crown CT18158 BMC имеет три режима: бурение, сверление, и отбойные работы. Высокая мощность двигателя позволяет проделывать глубокие отверстия большого диаметра. Вертикальная компоновка двигателя обеспечивает высокую энергию удара и разгружает двигатель от вибрационной нагрузки. Режим Vario lock позволяет расположить долото в удобном положении. Мягкая ручка обеспечивает дополнительный комфорт пользователя.
Преимущества
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Воздушное охлаждение для надежности
- Нескользящее покрытие рукоятки для надежного хвата
- Дополнительная рукоятка для удобства работы
- Питание от бытовой сети 220В
- Патрон SDS+ для простой смены оснастки