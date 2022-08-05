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Перфоратор SDS-plus Crown CT18158 BMC, 6 Дж
5.0
1
11 190 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
  • Персональная скидка
Перфоратор SDS-plus Crown CT18158 BMC, 6 Дж
Арт. О00000031146
5.0
1
Перфоратор SDS-plus Crown CT18158 BMC, 6 Дж
Перфоратор SDS-plus Crown CT18158 BMC, 6 Дж
Перфоратор SDS-plus Crown CT18158 BMC, 6 Дж
  • Персональная скидка
Перфоратор SDS-plus Crown CT18158 BMC, 6 Дж
Перфоратор SDS-plus Crown CT18158 BMC, 6 Дж
Перфоратор SDS-plus Crown CT18158 BMC, 6 Дж

Перфоратор SDS-plus Crown CT18158 BMC, 6 Дж

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11 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000031146
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Вес, кг
5.3
Наличие подсветки
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
11 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Перфоратор Crown CT18158 BMC имеет три режима: бурение, сверление, и отбойные работы. Высокая мощность двигателя позволяет проделывать глубокие отверстия большого диаметра. Вертикальная компоновка двигателя обеспечивает высокую энергию удара и разгружает двигатель от вибрационной нагрузки. Режим Vario lock позволяет расположить долото в удобном положении. Мягкая ручка обеспечивает дополнительный комфорт пользователя.

    Преимущества

    • Мощный двигатель для высокой производительности
    • Воздушное охлаждение для надежности
    • Нескользящее покрытие рукоятки для надежного хвата
    • Дополнительная рукоятка для удобства работы
    • Питание от бытовой сети 220В
    • Патрон SDS+ для простой смены оснастки