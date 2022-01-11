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Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21056L-1.5 BMC
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21056L-1.5 BMC
    Арт. О00000031120
    5.0
    1
    Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21056L-1.5 BMC
    Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21056L-1.5 BMC
    Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21056L-1.5 BMC
    Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21056L-1.5 BMC
    Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21056L-1.5 BMC
    Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21056L-1.5 BMC
    Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21056L-1.5 BMC
    Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21056L-1.5 BMC
      Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21056L-1.5 BMC
      Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21056L-1.5 BMC
      Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21056L-1.5 BMC
      Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21056L-1.5 BMC
      Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21056L-1.5 BMC
      Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21056L-1.5 BMC
      Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21056L-1.5 BMC
      Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21056L-1.5 BMC

      Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21056L-1.5 BMC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000031120
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Crown
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		45
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21056L-1.5 BMC предназначен для сверления или закручивания/выкручивания различного крепежа. Обрезиненные места хвата обеспечивают уверенный контроль инструмента. Светодиодная подсветка упрощает работу в слабоосвещённых местах. Поясная клипса и ремешок на запястье позволяют освободить руки при работе на высоте, а резиновые вставки по бокам инструмента обеспечивают надёжную фиксацию шуруповерта на скользких, наклонных поверхностях. Двухскоростной редуктор и регулятор силы затяжки позволяют подобрать режимы работы для разнообразного крепежа и материалов.

        Преимущества

        • Питание от аккумулятора для автономной работы
        • Воздушное охлаждение для надежности
        • Мощный двигатель для высокой производительности
        • Небольшой вес CROWN CT21056L BMC для удобства работы
        • Функция реверса для функциональности
        • Li-Ion аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда