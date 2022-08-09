Быстрозажимной реноватор Deko DKOT600 + набор предметов 9 шт. 063-4275
Арт. О00000041850
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Вес, кг
|1.6
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Длина кабеля, м
|2.1
- Быстрозажимной реноватор DEKO DKOT600 + набор предметов 9 шт. 063-4275 – универсальный инструмент для дома, сочетающий в себе функции таких электроприборов как лобзик, болгарка и шлифовальная машинка.
Преимущества
- В зависимости от используемой насадки, изделие может легко и точно резать под разным углом, вырезать отверстия, распиливать небольшие заготовки, шлифовать, полировать, а также зачищать различные поверхности;
- Система быстрого зажима без инструмента позволяет менять рабочую оснастку за считанные секунды;
- Области применения: сухая шлифовка небольших поверхностей; распилка древесины и древесных материалов, гипсокартона, пластика, цветных металлов, гвоздей и скоб; очистка поверхностей, например, удаление клея, повторное окрашивание напольного покрытия и т.д.