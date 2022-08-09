Преимущества

В зависимости от используемой насадки, изделие может легко и точно резать под разным углом, вырезать отверстия, распиливать небольшие заготовки, шлифовать, полировать, а также зачищать различные поверхности;

Система быстрого зажима без инструмента позволяет менять рабочую оснастку за считанные секунды;

Области применения: сухая шлифовка небольших поверхностей; распилка древесины и древесных материалов, гипсокартона, пластика, цветных металлов, гвоздей и скоб; очистка поверхностей, например, удаление клея, повторное окрашивание напольного покрытия и т.д.

Быстрозажимной реноватор DEKO DKOT600 + набор предметов 9 шт. 063-4275 – универсальный инструмент для дома, сочетающий в себе функции таких электроприборов как лобзик, болгарка и шлифовальная машинка.