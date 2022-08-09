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Быстрозажимной реноватор Deko DKOT600 + набор предметов 9 шт. 063-4275
5.0
1
2 860 ₽
Сетевые реноваторы
    Быстрозажимной реноватор Deko DKOT600 + набор предметов 9 шт. 063-4275
    Арт. О00000041850
    5.0
    1
    Быстрозажимной реноватор Deko DKOT600 + набор предметов 9 шт. 063-4275
    Быстрозажимной реноватор Deko DKOT600 + набор предметов 9 шт. 063-4275
    Быстрозажимной реноватор Deko DKOT600 + набор предметов 9 шт. 063-4275
      Быстрозажимной реноватор Deko DKOT600 + набор предметов 9 шт. 063-4275
      Быстрозажимной реноватор Deko DKOT600 + набор предметов 9 шт. 063-4275
      Быстрозажимной реноватор Deko DKOT600 + набор предметов 9 шт. 063-4275

      Быстрозажимной реноватор Deko DKOT600 + набор предметов 9 шт. 063-4275

      2 860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041850
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Вес, кг
      		1.6
      Длина кабеля, м
      		2.1
      Все характеристики
      2 860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Быстрозажимной реноватор DEKO DKOT600 + набор предметов 9 шт. 063-4275 – универсальный инструмент для дома, сочетающий в себе функции таких электроприборов как лобзик, болгарка и шлифовальная машинка.

        Преимущества

        • В зависимости от используемой насадки, изделие может легко и точно резать под разным углом, вырезать отверстия, распиливать небольшие заготовки, шлифовать, полировать, а также зачищать различные поверхности;
        • Система быстрого зажима без инструмента позволяет менять рабочую оснастку за считанные секунды;
        • Области применения: сухая шлифовка небольших поверхностей; распилка древесины и древесных материалов, гипсокартона, пластика, цветных металлов, гвоздей и скоб; очистка поверхностей, например, удаление клея, повторное окрашивание напольного покрытия и т.д.