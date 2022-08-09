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Импульсный гайковерт DeWalt DCF901P1-QW
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные гайковерты
    Импульсный гайковерт DeWalt DCF901P1-QW
    Арт. О00000033451
    5.0
    1
    Импульсный гайковерт DeWalt DCF901P1-QW
    Импульсный гайковерт DeWalt DCF901P1-QW
    Импульсный гайковерт DeWalt DCF901P1-QW
      Импульсный гайковерт DeWalt DCF901P1-QW
      Импульсный гайковерт DeWalt DCF901P1-QW
      Импульсный гайковерт DeWalt DCF901P1-QW

      Импульсный гайковерт DeWalt DCF901P1-QW

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033451
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Емкость аккумулятора, Ач
      		5
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Импульсный гайковерт Dewalt 12 В XR BRUSHLESS DCF903P1-QW отличается легким весом и компактными размерами, поэтому подходит для работы в местах с ограниченным доступом. Благодаря тангенциальному удару позволяет откручивать даже прикипевшие крепежные элементы. Благодаря бесщеточному двигателю достигается высокая производительность. Новый оптимизированный ударный механизм увеличивает крутящий момент на затягивание до 338 Нм. При этом, крутящий момент на срыв (откручивание) достигает 500 Нм. Яркая светодиодная LED подсветка оптимально освещает рабочую зону при эксплуатации инструмента в темных помещениях.

        Преимущества

        • Индикация уровня заряда
        • Тормоз двигателя для безопасной эксплуатации
        • Реверс для изменения направления вращения
        • Электронная регулировка скорости - выбор оптимального режима работы
        • Отличная развесовка по массе, можно поставить инструмент на поверхность
        • Полностью прорезиненная анатомическая рукоятка, расположенная по центру, для крепкого хвата
        • Дополнительные вентиляционные отверстия - эффективное охлаждение электронного модуля
        • "Интеллектуальный" выключатель со встроенной электроникой - полный контроль за работой двигателя и состоянием аккумулятора
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
        • Кейс для удобства хранения и транспортировки