Импульсный гайковерт DeWalt DCF901P1-QW

Преимущества

Индикация уровня заряда

Тормоз двигателя для безопасной эксплуатации

Реверс для изменения направления вращения

Электронная регулировка скорости - выбор оптимального режима работы

Отличная развесовка по массе, можно поставить инструмент на поверхность

Полностью прорезиненная анатомическая рукоятка, расположенная по центру, для крепкого хвата

Дополнительные вентиляционные отверстия - эффективное охлаждение электронного модуля

"Интеллектуальный" выключатель со встроенной электроникой - полный контроль за работой двигателя и состоянием аккумулятора

Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда

Кейс для удобства хранения и транспортировки

Импульсный гайковерт Dewalt 12 В XR BRUSHLESS DCF903P1-QW отличается легким весом и компактными размерами, поэтому подходит для работы в местах с ограниченным доступом. Благодаря тангенциальному удару позволяет откручивать даже прикипевшие крепежные элементы. Благодаря бесщеточному двигателю достигается высокая производительность. Новый оптимизированный ударный механизм увеличивает крутящий момент на затягивание до 338 Нм. При этом, крутящий момент на срыв (откручивание) достигает 500 Нм. Яркая светодиодная LED подсветка оптимально освещает рабочую зону при эксплуатации инструмента в темных помещениях.