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Дисковая пила Энкор ПДЭ-1800/75
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Энкор ПДЭ-1800/75
    Арт. Х145305
    5.0
    1
    Дисковая пила Энкор ПДЭ-1800/75

      Дисковая пила Энкор ПДЭ-1800/75

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х145305
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина кабеля, м
      		2.5
      Мощность, Вт
      		1800
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дисковая пила Энкор ПДЭ-1800/75 50246 - мощный инструмент с большим диаметром пильного диска (210 мм). Основная область применения - распиливание под различными углами заготовок из древесины толщиной до 75 мм. Корпус редуктора и защитный кожух изготовлены из литого алюминиевого сплава, что уменьшает их вес и повышает прочность. Основание пилы выполнено из алюминиевого литья и способно выдерживать большие нагрузки.

        Преимущества

        • Защита от непреднамеренного пуска
        • Корпус редуктора и защитный кожух из алюминиевого литья
        • Жёсткое алюминиевое основание и стальной расклинивающий нож - для работы с большими нагрузками
        • Длинный обрезиненный сетевой шнур
        • Удобные рукояти обеспечивают отличный хват инструмента обеими руками
        • Высокая точность установки глубины пропила