Дисковая пила Энкор ПДЭ-1800/75 50246 - мощный инструмент с большим диаметром пильного диска (210 мм). Основная область применения - распиливание под различными углами заготовок из древесины толщиной до 75 мм. Корпус редуктора и защитный кожух изготовлены из литого алюминиевого сплава, что уменьшает их вес и повышает прочность. Основание пилы выполнено из алюминиевого литья и способно выдерживать большие нагрузки.

Преимущества