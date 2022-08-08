Дисковая пила Энкор ПДЭ-1800/75
Арт. Х145305
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина кабеля, м
|2.5
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Мощность, Вт
|1800
Дисковая пила Энкор ПДЭ-1800/75 50246 - мощный инструмент с большим диаметром пильного диска (210 мм). Основная область применения - распиливание под различными углами заготовок из древесины толщиной до 75 мм. Корпус редуктора и защитный кожух изготовлены из литого алюминиевого сплава, что уменьшает их вес и повышает прочность. Основание пилы выполнено из алюминиевого литья и способно выдерживать большие нагрузки.
Преимущества
- Защита от непреднамеренного пуска
- Корпус редуктора и защитный кожух из алюминиевого литья
- Жёсткое алюминиевое основание и стальной расклинивающий нож - для работы с большими нагрузками
- Длинный обрезиненный сетевой шнур
- Удобные рукояти обеспечивают отличный хват инструмента обеими руками
- Высокая точность установки глубины пропила