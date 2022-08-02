Аккумуляторная ударная дрель-шурповерт Metabo SB 18 LTX Impuls 602192500
Арт. X1048041302421
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|110
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная ударная дрель Metabo SB 18 LTX Impuls 602192500 предназначена для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, стали, древесине. Шпиндель с внутренним шестигранником позволяет работать без винтоверта со стандартными винтовертными насадками. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением, что способствует более точной посадке внутренних узлов и лучшему отводу тепла. Высокое значение крутящего момента - для работы с самыми нагруженными крепежами
Преимущества
- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo 4 для наилучшей производительности
- Высокоэффективный ударный механизм
- Шпиндель с внутренним шестигранником для работы с винтовертными насадками без винтоверта
- Шейка зажима ( 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка рабочей зоны
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
- Технология Ultra-M: многофункциональная система контроля для защиты машины и аккумуляторного блока
- Аккумуляторы с индикатором заряда
- Функция реверса