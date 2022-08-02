Аккумуляторная ударная дрель-шурповерт Metabo SB 18 LTX Impuls 602192500

Преимущества

Мощный 4-полюсный двигатель Metabo 4 для наилучшей производительности

Высокоэффективный ударный механизм

Шпиндель с внутренним шестигранником для работы с винтовертными насадками без винтоверта

Шейка зажима ( 43 мм) для универсального применения

Встроенная подсветка рабочей зоны

Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением

Технология Ultra-M: многофункциональная система контроля для защиты машины и аккумуляторного блока

Аккумуляторы с индикатором заряда

Функция реверса

Аккумуляторная ударная дрель Metabo SB 18 LTX Impuls 602192500 предназначена для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, стали, древесине. Шпиндель с внутренним шестигранником позволяет работать без винтоверта со стандартными винтовертными насадками. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением, что способствует более точной посадке внутренних узлов и лучшему отводу тепла. Высокое значение крутящего момента - для работы с самыми нагруженными крепежами