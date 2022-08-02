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Аккумуляторная ударная дрель-шурповерт Metabo SB 18 LTX Impuls 602192500
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная ударная дрель-шурповерт Metabo SB 18 LTX Impuls 602192500
    Арт. X1048041302421
    5.0
    1
    Аккумуляторная ударная дрель-шурповерт Metabo SB 18 LTX Impuls 602192500
    Аккумуляторная ударная дрель-шурповерт Metabo SB 18 LTX Impuls 602192500
    Аккумуляторная ударная дрель-шурповерт Metabo SB 18 LTX Impuls 602192500
    Аккумуляторная ударная дрель-шурповерт Metabo SB 18 LTX Impuls 602192500
    Аккумуляторная ударная дрель-шурповерт Metabo SB 18 LTX Impuls 602192500
    Аккумуляторная ударная дрель-шурповерт Metabo SB 18 LTX Impuls 602192500
    Аккумуляторная ударная дрель-шурповерт Metabo SB 18 LTX Impuls 602192500
      Аккумуляторная ударная дрель-шурповерт Metabo SB 18 LTX Impuls 602192500
      Аккумуляторная ударная дрель-шурповерт Metabo SB 18 LTX Impuls 602192500
      Аккумуляторная ударная дрель-шурповерт Metabo SB 18 LTX Impuls 602192500
      Аккумуляторная ударная дрель-шурповерт Metabo SB 18 LTX Impuls 602192500
      Аккумуляторная ударная дрель-шурповерт Metabo SB 18 LTX Impuls 602192500
      Аккумуляторная ударная дрель-шурповерт Metabo SB 18 LTX Impuls 602192500
      Аккумуляторная ударная дрель-шурповерт Metabo SB 18 LTX Impuls 602192500

      Аккумуляторная ударная дрель-шурповерт Metabo SB 18 LTX Impuls 602192500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302421
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		110
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная ударная дрель Metabo SB 18 LTX Impuls 602192500 предназначена для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, стали, древесине. Шпиндель с внутренним шестигранником позволяет работать без винтоверта со стандартными винтовертными насадками. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением, что способствует более точной посадке внутренних узлов и лучшему отводу тепла. Высокое значение крутящего момента - для работы с самыми нагруженными крепежами

        Преимущества

        • Мощный 4-полюсный двигатель Metabo 4 для наилучшей производительности
        • Высокоэффективный ударный механизм
        • Шпиндель с внутренним шестигранником для работы с винтовертными насадками без винтоверта
        • Шейка зажима ( 43 мм) для универсального применения
        • Встроенная подсветка рабочей зоны
        • Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
        • Технология Ultra-M: многофункциональная система контроля для защиты машины и аккумуляторного блока
        • Аккумуляторы с индикатором заряда
        • Функция реверса