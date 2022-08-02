Преимущества

Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева

Мягкие накладки на рукоятке - для комфортной работы аккумуляторной ударной дрелью-шуруповертом HITACHI DV18DCL2

Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах, не имеющих доступа к сети электропитания

Наличие режимов сверления с ударом и без

Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти

Небольшие габариты и малый вес (1,6 килограмма) - для неутомительной работы оператора

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт HITACHI DV18DCL2 - это многофункциональный инструмент, удобный при работе в местах без доступа к электричеству. Область применения - сверление с ударом и без, а также заворачивание и отворачивание шурупов. Для точной и качественной работы, в инструменте предусмотрена регулировка скорости и крутящего момента.