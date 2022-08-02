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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DV18DCL2
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DV18DCL2
    Арт. Х12713244
    5.0
    1
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DV18DCL2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DV18DCL2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DV18DCL2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DV18DCL2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DV18DCL2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DV18DCL2

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DV18DCL2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12713244
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		43
      Тип
      		ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт HITACHI DV18DCL2 - это многофункциональный инструмент, удобный при работе в местах без доступа к электричеству. Область применения - сверление с ударом и без, а также заворачивание и отворачивание шурупов. Для точной и качественной работы, в инструменте предусмотрена регулировка скорости и крутящего момента.

        Преимущества

        • Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
        • Мягкие накладки на рукоятке - для комфортной работы аккумуляторной ударной дрелью-шуруповертом HITACHI DV18DCL2
        • Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах, не имеющих доступа к сети электропитания
        • Наличие режимов сверления с ударом и без
        • Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
        • Небольшие габариты и малый вес (1,6 килограмма) - для неутомительной работы оператора