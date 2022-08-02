Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Greenworks 3802407
Арт. X1048041302566
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|бытовой
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Greenworks 3802407 применяется для сверления отверстий в мягких и твердых материалах, а также заворачивания/откручивания крепежных элементов. Идеально подходит для домашних мастеров, но способна справиться и с более профессиональными задачами. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Наличие подсветки упрощает эксплуатацию инструмента в слабоосвещенных помещениях. Функция реверса помогает легко извлечь сверло в случае его заклинивания
Преимущества
- Ударопрочный корпус
- Скоба для ношения на ремне
- Функция блокировки шпинделя
- Плавная регулировка скорости
- Обрезиненная рукоять для надежного хвата;
- Быстрозажимной патрон с храповым механизмом фиксации
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
- Сумка для удобства хранения и переноски GreenWorks 3802407