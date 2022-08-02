Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Greenworks 3802407
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Greenworks 3802407
    Арт. X1048041302566
    5.0
    1
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Greenworks 3802407
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Greenworks 3802407
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Greenworks 3802407
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Greenworks 3802407
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Greenworks 3802407
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Greenworks 3802407
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Greenworks 3802407
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Greenworks 3802407
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Greenworks 3802407
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Greenworks 3802407
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Greenworks 3802407
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Greenworks 3802407
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Greenworks 3802407
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Greenworks 3802407
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Greenworks 3802407
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Greenworks 3802407

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Greenworks 3802407

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1048041302566
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		бытовой
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Greenworks 3802407 применяется для сверления отверстий в мягких и твердых материалах, а также заворачивания/откручивания крепежных элементов. Идеально подходит для домашних мастеров, но способна справиться и с более профессиональными задачами. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Наличие подсветки упрощает эксплуатацию инструмента в слабоосвещенных помещениях. Функция реверса помогает легко извлечь сверло в случае его заклинивания

        Преимущества

        • Ударопрочный корпус
        • Скоба для ношения на ремне
        • Функция блокировки шпинделя
        • Плавная регулировка скорости
        • Обрезиненная рукоять для надежного хвата;
        • Быстрозажимной патрон с храповым механизмом фиксации
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
        • Сумка для удобства хранения и переноски GreenWorks 3802407