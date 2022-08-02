Преимущества

Ударопрочный корпус

Скоба для ношения на ремне

Функция блокировки шпинделя

Плавная регулировка скорости

Обрезиненная рукоять для надежного хвата;

Быстрозажимной патрон с храповым механизмом фиксации

Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда

Сумка для удобства хранения и переноски GreenWorks 3802407

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Greenworks 3802407 применяется для сверления отверстий в мягких и твердых материалах, а также заворачивания/откручивания крепежных элементов. Идеально подходит для домашних мастеров, но способна справиться и с более профессиональными задачами. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Наличие подсветки упрощает эксплуатацию инструмента в слабоосвещенных помещениях. Функция реверса помогает легко извлечь сверло в случае его заклинивания