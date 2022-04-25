Преимущества

Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки

2 режима работы: сверление с ударом и без

Регулируемая скорость - для работы с разными материалами

Наличие реверса

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Рукоятка с резиновыми вставками - для надежного удержания дрели Stanley STDH5510

Дрель Stanley STDH5510 имеет 2 режима работы: сверление и ударное сверление. Второй режим позволяет работать с бетоном и кирпичом. Кнопка фиксации выключателя обеспечивает продолжительную работу без утомления. Основание провода имеет специальное крепление для ключа и насадок. Инструмент не перегреется благодаря вентиляционным отверстиям.