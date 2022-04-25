Дрель ударная Stanley STDH5510-RU, 550 Вт
Арт. 77777Х106316
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель Stanley STDH5510 имеет 2 режима работы: сверление и ударное сверление. Второй режим позволяет работать с бетоном и кирпичом. Кнопка фиксации выключателя обеспечивает продолжительную работу без утомления. Основание провода имеет специальное крепление для ключа и насадок. Инструмент не перегреется благодаря вентиляционным отверстиям.
Преимущества
- Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки
- 2 режима работы: сверление с ударом и без
- Регулируемая скорость - для работы с разными материалами
- Наличие реверса
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
- Рукоятка с резиновыми вставками - для надежного удержания дрели Stanley STDH5510