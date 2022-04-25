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Дрель ударная Stanley STDH5510-RU, 550 Вт
5.0
2
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Stanley STDH5510-RU, 550 Вт
    Арт. 77777Х106316
    5.0
    2
    Дрель ударная Stanley STDH5510-RU, 550 Вт
    Дрель ударная Stanley STDH5510-RU, 550 Вт
      Дрель ударная Stanley STDH5510-RU, 550 Вт
      Дрель ударная Stanley STDH5510-RU, 550 Вт

      Дрель ударная Stanley STDH5510-RU, 550 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106316
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель Stanley STDH5510 имеет 2 режима работы: сверление и ударное сверление. Второй режим позволяет работать с бетоном и кирпичом. Кнопка фиксации выключателя обеспечивает продолжительную работу без утомления. Основание провода имеет специальное крепление для ключа и насадок. Инструмент не перегреется благодаря вентиляционным отверстиям.

        Преимущества

        • Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки
        • 2 режима работы: сверление с ударом и без
        • Регулируемая скорость - для работы с разными материалами
        • Наличие реверса
        • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
        • Рукоятка с резиновыми вставками - для надежного удержания дрели Stanley STDH5510