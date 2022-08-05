Дрель ударная Stanley SDH600-RU, 600 Вт, ключевой патрон
Арт. О00000003376
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Ударная дрель Stanley SDH600 снабжена ключевым патроном, который предотвращает ослабление затяжки оснастки. Плавная регулировка скорости позволяет работать с разными материалами. Фиксация клавиши "Пуск" делает продолжительную работу с инструментом более комфортной. Основание провода имеет специальное крепление для ключа и насадок.
Преимущества
- Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки
- 2 режима работы: сверление с ударом и без
- Наличие реверса
- Регулировка скорости - для работы с разными материалами
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
- Высококачественный храповый механизм - для долгого срока службы
- Боковая рукоятка - для распределения нагрузки на обе руки
- Ограничитель глубины в комплекте помогает сверлить заданные по глубине отверстия