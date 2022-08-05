Преимущества

Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки

2 режима работы: сверление с ударом и без

Наличие реверса

Регулировка скорости - для работы с разными материалами

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Высококачественный храповый механизм - для долгого срока службы

Боковая рукоятка - для распределения нагрузки на обе руки

Ограничитель глубины в комплекте помогает сверлить заданные по глубине отверстия

Ударная дрель Stanley SDH600 снабжена ключевым патроном, который предотвращает ослабление затяжки оснастки. Плавная регулировка скорости позволяет работать с разными материалами. Фиксация клавиши "Пуск" делает продолжительную работу с инструментом более комфортной. Основание провода имеет специальное крепление для ключа и насадок.