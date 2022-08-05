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Дрель ударная Stanley SDH600-RU, 600 Вт, ключевой патрон
5.0
1
2 790 ₽
3 150 ₽
Сетевые дрели
    Дрель ударная Stanley SDH600-RU, 600 Вт, ключевой патрон
    Арт. О00000003376
    5.0
    1
    Дрель ударная Stanley SDH600-RU, 600 Вт, ключевой патрон
    Дрель ударная Stanley SDH600-RU, 600 Вт, ключевой патрон
    Дрель ударная Stanley SDH600-RU, 600 Вт, ключевой патрон
      Дрель ударная Stanley SDH600-RU, 600 Вт, ключевой патрон
      Дрель ударная Stanley SDH600-RU, 600 Вт, ключевой патрон
      Дрель ударная Stanley SDH600-RU, 600 Вт, ключевой патрон

      Дрель ударная Stanley SDH600-RU, 600 Вт, ключевой патрон

      • -360 ₽
      2 790 ₽
      3 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003376
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -360 ₽
      2 790 ₽
      3 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ударная дрель Stanley SDH600 снабжена ключевым патроном, который предотвращает ослабление затяжки оснастки. Плавная регулировка скорости позволяет работать с разными материалами. Фиксация клавиши "Пуск" делает продолжительную работу с инструментом более комфортной. Основание провода имеет специальное крепление для ключа и насадок.

        Преимущества

        • Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки
        • 2 режима работы: сверление с ударом и без
        • Наличие реверса
        • Регулировка скорости - для работы с разными материалами
        • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
        • Высококачественный храповый механизм - для долгого срока службы
        • Боковая рукоятка - для распределения нагрузки на обе руки
        • Ограничитель глубины в комплекте помогает сверлить заданные по глубине отверстия